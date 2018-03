Polska chce dofinansowania UE na część CPK

Polska liczy, że UE rozważy dofinansowanie inwestycji kolejowych w ramach programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie oczekuje wsparcia środkami unijnymi budowy samego portu - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild

W Brukseli przebywa w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Z urzędnikami Komisji Europejskiej rozmawia m.in. o projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Parlamencie Europejskim wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z wiceministrem Wildem.

Mimo że CPK realizuje strategię UE dla lotnictwa, dlatego że walczy z kongestią [chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu - red.] zarówno przestrzeni powietrznej, jak i portów lotniczych, to nie oczekujemy w tym zakresie współfinansowania ze strony środków unijnych. To, na co liczymy, to wsparcie i uwzględnianie CPK przy pracach regulacyjnych, które toczą się w ramach UE, oraz rozważenie inwestycji kolejowych, składających się na program CPK w ramach kolejnej perspektywy unijnej - powiedział Wild dziennikarzom.

Jak przyznał, jeśli CPK miałby skorzystać z unijnego dofinansowania, to dotyczyłoby ono węzła kolejowego. CPK to nie tylko lotnisko, to także główny punkt na kolejowej mapie kraju. To także znakomite skomunikowanie drogowe Warszawy i Łodzi i stworzenie nowych szlaków dla ruchu ciężarowego. Bardzo wiele inwestycji, które zamierzamy przeprowadzić, to inwestycje współfinansowane ze środków europejskich - zaznaczył Wild.

Kwieciński dodał, że na inwestycje w ramach CPK będą składały się po połowie środki związane bezpośrednio z samym portem lotniczym oraz wydatki ponoszone w związku z budową infrastruktury drogowej i kolejowej. Zaznaczył, że środki europejskie będzie można też wykorzystać do zadań związanych z zabezpieczeniem ruchu lotniczego. Na pewno będziemy chcieli wykorzystać środki europejskie do dostępu do tego portu, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową - zaznaczył.

Dodał, że Polska chce w Brukseli rozmawiać nie tylko o kwestiach finansowych związanych z CPK, ale również o tym, jak to przedsięwzięcie będzie związane z obecną polityką transportową UE.

Dodał, że w Brukseli będzie rozmawiał o kolejnym budżecie unijnym po 2020 r. Zaznaczył, że spotka się z komisarzem ds. innowacyjności Carlosem Moedasem oraz wiceszefem KE Jyrki Katainenem.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 r.

PAP, mw