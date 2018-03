Zamknięcie dnia na giełdzie - środa

WIG 20 zakończył środową sesję silnym, ponad 2-proc. wzrostem. Zwyżkom w indeksie przewodził BZ WBK, mocno rosły spółki paliwowe: Orlen i Lotos. Spadały jedynie PGNiG i LPP. Na szerokim rynku w górę poszło GTC po wynikach, zwyżkował także w debiucie Novaturas

WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 2,14 proc. do 2.320,77 pkt. Był to drugi dzień wzrostów indeksu, po zwyżce o 1,05 proc. we wtorek. Wcześniej WIG 20 spadał przez pięć kolejnych sesji tracąc łącznie 5,5 proc.

WIG zwyżkował w środę o 1,62 proc. do 60.932,26 pkt., mWIG 40 poszedł w górę o 0,79 proc. do 4.735,44 pkt., a sWIG 80 zyskał 0,42 proc., do 14.432,83 pkt.

S&P 500 o godzinie 17.00 rósł o 0,4 proc., a DAX o 0,1 proc.

Obroty akcjami na GPW wyniosły ok. 954 mln zł, z czego 784 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Największe obroty przypadały na Orlen (141,4 mln zł) i PKO BP (140,7 mln zł).

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł BZ WBK (o 5,3 proc.). Silne zwyżki notowały także Orlen (o 5,2 proc.) i Lotos (o 5,1 proc.).

Spadały jedynie dwie spółki: PGNiG (o 0,5 proc.) i LPP (o 0,2 proc.).

Na szerokim rynku GTC wzrosło o 1,7 proc. Grupa Globe Trade Centre odnotowała w czwartym kwartale 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto j.d. wobec 35,7 mln euro konsensusu. EBIT wyniósł 64,8 mln euro wobec 50,1 mln euro konsensusu, a przychody operacyjne 34,5 mln euro (36,7 mln euro). Ponadto, zarząd Globe Trade Centre zarekomendował, by z zysku za 2017 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,33 zł.

Analitycy ocenili, że wyniki Globe Trade Centre za czwarty kwartał 2017 roku na poziomie raportowanego zysku operacyjnego i wyniku netto są lepsze od oczekiwań, a pozytywnie zaskoczyła wartość rewaluacji.

Kurs Vistuli pozostał bez zmian. Zysk grupy w IV kwartale wzrósł o 24 proc. rdr do 23,7 mln zł. Był to wynik o niecałe 4 proc. niższy od konsensusu.

Kurs ZUE wzrósł o 0,3 proc. W czwartym kwartale 2017 roku przychody grupy sięgnęły blisko 232 mln zł (wzrost rdr o 89 proc.), a zysk netto 12,4 mln zł (wzrost o 90 proc.). Aktualny portfel zamówień ZUE - po podpisaniu 19 marca kontraktu na remont odcinka linii kolejowej Chabówka-Zakopane - wynosi ok. 2,4 mld zł.

CD Projekt zyskał o 2,8 proc. Spółka we wtorek po sesji poinformowała o podpisaniu przedwstępnej umowę zakupu Strange New Things, wrocławskiego studia zatrudniającego 18 twórców gier komputerowych. Na bazie przejętego studia CD Projekt planuje utworzenie we Wrocławiu zespołu, który dołączy do prac na grą Cyberpunk 2077. CD Projekt w czwartek poda wyniki kwartalne.

Asbis zwyżkował o 2,1 proc. Spółka poinformowała, że jej skonsolidowane przychody w lutym 2018 r. wyniosły ok. 178 mln USD i były o ok. 95 proc. wyższe rdr.

Kurs akcji Novaturas, operatora turystycznego w krajach bałtyckich, w dniu debiutu na GPW wzrósł o 4,1 proc.

Neuca kontynuowała wzrosty z poprzednich dni, zyskując w środę 5,1 proc. W piątek przed sesją spółka podała wyniki zgodne z konsensusem oraz ogłosiła zamiar wypłaty dywidendy. Od tego czasu kurs poszedł w górę o blisko 25 proc.

