Nowy tandem instytucji dla ofiar błędów lekarskich

Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest ułatwienie pacjentom i klientom instytucji finansowych uzyskania wsparcia w dochodzeniu ich praw - poinformowało w środę biuro rzecznika pacjentów

Sygnatariusze - Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow - wskazują, że podpisanie porozumienia to efekt obserwacji, że kompetencje obu rzeczników uzupełniają się w niektórych obszarach, m.in. jeśli chodzi o przypadki związane z pobytem w placówce medycznej.

Zdarza się, że wskutek błędnego działania lub zaniechania stan zdrowia pacjenta pogarsza się, a nawet dochodzi do jego śmierci. W takiej sytuacji pacjenci lub ich bliscy mogą dochodzić rekompensaty od szpitala. W praktyce tego typu roszczenia są zgłaszane do ubezpieczyciela, który wystawił polisę odpowiedzialności cywilnej dla danej placówki - wskazano w informacji biura Rzecznika Praw Pacjentów.

Jak zauważono, osoba która znajdzie się w takiej sytuacji, będzie potrzebowała wsparcia zarówno na płaszczyźnie medycznej, jak i prawnej.

Porozumienie przewiduje podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie osobom poszkodowanym możliwie najlepszego wsparcia w dochodzeniu ich praw. Rzecznicy przewidują wzajemne szkolenia i spotkania ekspertów ze swoich biur, żeby potrafili odpowiednio doradzić osobom szukającym pomocy.

Do naszych kompetencji należy podejmowanie działań w stosunku do ubezpieczyciela danej placówki medycznej. Zajmujemy się kwestiami typowo prawnymi. Jeśli klient trafi do nas już z potwierdzeniem, że mamy do czynienia z błędem medycznym, będzie nam łatwiej skutecznie podjąć np. postępowanie interwencyjne. Możemy w nim wskazać argumenty prawne wspierające roszczenia klienta. Klient może domagać się zarówno zadośćuczynienia, odszkodowania, jak i nawet renty - wyjaśnia Aleksandra Wiktorow.