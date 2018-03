PO murem za Gawłowskim

Będziemy bronić posła Gawłowskiego - zapowiedział w czwartek w TVN 24 Sławomir Neumann szef klubu Platformy Obywatelskiej. Jak dodał: Gawłowski przedstawi dzisiaj dowody na swoja niewinność.

Polityk PO pytany w czwartek w „Jeden na Jeden” w TVN 24 o to, czy poseł Stanisław Gawłowski może wyjść dzisiaj z Sejmu w kajdankach, Neumann wyraził nadzieję, że tak się nie stanie. Przyznał, że czwartkowe głosowanie w Sejmie „głosami PiS-u może przesądzić o tym, że będzie zgoda na areszt dla posła opozycji”.

„Będziemy bronić Stanisława Gawłowskiego i sam Stanisław Gawłowski dzisiaj, jeszcze przed tym głosowaniem, rozprawi się z tymi politycznymi zarzutami stawianymi przez ludzi związanymi z PiS-em” - powiedział Neumann. „Wyjdzie na mównicę sejmową i pokaże prawdziwe dno tych zarzutów, prawdziwe drugie dno tego całego procesu oczerniania opozycji przez Prawo i Sprawiedliwość i wykorzystywania prokuratury” - dodał.

„Ja myślę, że dzisiaj ktoś może spaść z krzesła, jeżeli wysłucha tego wystąpienia Stanisława Gawłowskiego; i to może być dużym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych tygodniach” - dodał. Pytany o szczegóły powiedział, żeby „poczekać do godziny 16-tej”. Jak mówił, Gawłowski ma dowody, w przeciwieństwie do prokuratury na to, że cały proces został zmanipulowany. (PAP)