Mikrofirmy zbyt łatwowierne

66,7 procent polskich mikrofirm przyznaje, że nie sprawdza wiarygodności partnerów biznesowych przed rozpoczęciem z nimi współpracy - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Jak wskazano w opublikowanym w czwartek komunikacie, zaledwie co trzydziesta pierwsza mikrofirma (3,23 proc.) zawsze sprawdza swoich kontrahentów. Nowych partnerów weryfikuje co czwarta (24,2 proc.), a niespełna 6 proc. robi to tylko „przy wysokiej wartości zlecenia”.

„Aż 66,7 procent ankietowanych firm zatrudniających do 9 pracowników bez ogródek przyznaje, że nie sprawdza wiarygodności partnerów przed rozpoczęciem z nimi współpracy” - czytamy.

Według Mirosława Sędłaka, prezesa Rzetelnej Firmy będącej partnerem KRD, mikrofirmy w Polsce „robią bardzo dużo, aby wcześniej czy później wpaść w kłopoty finansowe”.

Brak weryfikacji kontrahentów to nie jedyny grzech popełniany przez najmniejsze firmy - zaznaczyli eksperci KRD. Kolejnym jest brak przygotowanego scenariusza postępowania na wypadek braku płatności od klienta. Z badania „Audyt windykacyjny” wynika, że spośród przedsiębiorstw z sektora MSP taki plan ma co druga. „Jeśli badaną grupę zawęzimy wyłącznie do mikrofirm, to odsetek przedsiębiorców mających przygotowaną strategię na wypadek kłopotów z płatnościami kurczy się do 37,6 proc.” - wskazano.

Przedsiębiorcy przyznają, że nie są zbyt konsekwentni w realizacji swoich zapowiedzi. „Zaledwie 27 procent badanych firm z sektora MSP deklaruje, że jeśli wcześniej uprzedziła kontrahenta, że podejmie działania zmierzające do odzyskania pieniędzy, to rzeczywiście to robiła. W przypadku mikrofirm ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 11,4 procent” - napisano.

Dane pochodzą z badania „Audyt windykacyjny” przeprowadzonego w listopadzie 2017 r. przez Keralla Research na zlecenie partnera KRD firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso oraz „Biznesowy savoir-vivre”, które zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 500 firm przez Keralla Research w grudniu 2017 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy. (PAP)