Tegoroczne święta będą droższe

Wartość tegorocznego „wielkanocnego” koszyka produktów żywnościowych będzie wyższa o ok. 11 zł niż rok wcześniej i wyniesie ok. 176 zł - wynika z analiz ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas.

Według szacunków analityków Banku BGŻ BNP Paribas za skomponowany przez nich koszyk, w którym znalazło się m.in. 30 sztuk jaj, trzy bochenki chleba, 8 kg mięsa i wędlin, kilogram twarogu, 3 kostki masła i 5 kg warzyw i owoców oraz dwa kilogramy cukru, polski konsument zapłaci w tym roku ok. 176 zł czyli blisko o 11 zł więcej niż w marcu 2017 r.

Największy wpływ na tegoroczne wydatki będzie miał produkt najbardziej kojarzony z Wielkanocą, czyli jaja. Ich ceny, mimo obniżek od świąt Bożego Narodzenia i tak będą o ok. 33 proc. wyższe niż przed rokiem - powiedziała cytowana w komunikacie banku Marta Skrzypczyk, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

To niejedyny produkt żywnościowy, który jest znacznie droższy niż przed rokiem.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku masła. Jego ceny detaliczne w ostatnich miesiącach spadają, jednak w porównaniu z marcem 2017 r. są według naszych szacunków o 25 proc. wyższe. Zdecydowanie droższe niż przed rokiem są też owoce krajowe. W przypadku jabłek podwyżki te sięgają ponad 50 proc. - dodaje Skrzypczyk.

Jak informuje bank, dla miłośników serników pocieszające jest to, że oprócz jaj, ceny pozostałych produktów, wykorzystywane do ich wypieków, mogą być podobne albo nawet niższe niż w marcu 2017 r. Za kilogram twarogu powinniśmy zapłacić średnio ok. 13 zł 25 gr, czyli mniej więcej tyle samo co przed rokiem. Na półkach sklepowych zbliżone do ubiegłorocznych są także ceny mąki. Zdecydowanie mniej wydamy natomiast na cukier, gdyż jego ceny mogą być nawet o 1/3 niższe niż w ubiegłym roku.

BGŻ BNP Paribas informuje, że jeżeli zdecydujemy się na samodzielne przygotowanie pieczeni ze schabu, to w marcu 2018 r. za mięso zapłacimy nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Natomiast w sytuacji, gdy zdecydujemy się na zakup gotowych produktów z wieprzowiny - kiełbasy, szynki - to musimy liczyć się z wydatkiem ok. 4-5 proc. większym niż w marcu 2017 r. Z kolei w przypadku drobiu, podwyżki cen sięgną nawet 6 proc.

PAP, MS