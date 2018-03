Receptą na sukces MŚP jest ekspansja zagraniczna

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki, a takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

KUKE na co dzień blisko pracuje z firmami z sektora MŚP. Dla wielu z nich dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej jest fundamentem biznesowego sukcesu - jednak ta działalność to ryzyko, które należy we właściwy sposób zabezpieczyć. Ekspansja otwiera przed firmą nowe możliwości, m.in. dywersyfikację, włączenie się do globalnego łańcucha dostaw czy też dostęp do nowych technologii i wysokiej jakości komponentów. Dlatego warto ją podjąć - powiedziała wiceprezes KUKE Katarzyna Kowalska, cytowana w komunikacie.