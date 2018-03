Ponad 3 mln dzieci objętych 500 plus

Z programu „Rodzina 500 plus” korzysta obecnie 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci - podała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Najwięcej rodzin objętych wsparciem ma dwójkę dzieci

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała w Warszawie dwa lata programu „Rodzina 500 plus”.

Podała, że z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe, co stanowi 23 proc. pobierających świadczenie.

Udział rodzin z co najmniej trójką dzieci to 15 proc. - około 364 tys. rodzin - przekazała minister.

Powiedziała, że przeszło jedna trzecia rodzin, które korzystają z programu „500 plus”, zamieszkuje gminy wiejskie, a co czwarta - gminę wiejsko-miejską.

Dla rodzin żyjących w tych gminach trafiło odpowiednio 33,5 proc. i 24,6 proc., a więc dla gmin wiejskich i dla gmin wiejsko-miejskich trafiło ponad 60 proc. wszystkich środków z programu +500 plus+ - dodała.

Ze względu na to, że duży odsetek środków z programu +500 plus+ trafia na wieś do rodzin uboższych, można uznać, że to świadczenie ma charakter niwelujący nierówności dochodowe w różnych regionach Polski - powiedziała Rafalska.