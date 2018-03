PHN: 3 duże inwestycje jeszcze w tym roku

Polski Holding Nieruchomości (PHN) liczy, że rozpocznie w tym roku budowę trzech dużych projektów biurowych, w tym widzi szanse na rozpoczęcie flagowej inwestycji - PHN Tower w Warszawie, pod warunkiem szybkiego uzyskania pozwolenia na budowę, poinformował prezes Maciej Jankiewicz

Mamy nadzieję, że wejdzie do budowy nam w tym roku PHN Tower, Intraco Prime i Marina Office. To będą bardzo duże projekty biurowe - powiedział Jankiewicz podczas konferencji prasowej.

Najważniejszym projektem jest PHN Tower w Warszawie. Termin rozpoczęcia budowy spółka uzależnia od pozyskania pozwolenia na budowę.

My jesteśmy gotowi od kilku lat. To nasz flagowy projekt i bardzo nam na nim zależy. Mamy potencjalnych najemców i to, można powiedzieć, anchor tenantów - powiedział Jankiewicz. - Jeśli teraz byśmy otrzymali pozwolenie, w przewidywanym terminie, to podtrzymujemy rok 2018 r. jako rozpoczęcie budowy - dodał członek zarządu Piotr Staroń.