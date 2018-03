Apel polskich Sprawiedliwych w światowych mediach

Przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego apel polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata do rządów oraz parlamentów Izraela i Polski oraz do narodów polskiego i żydowskiego został opublikowany w 15 tytułach w Polsce i za granicą.

Chcieliśmy, by apel był słyszany nie tylko przez polityków, ale aby dotarł także do zbiorowości Polaków i Żydów mieszkających w różnych miejscach na świecie. Po jego publikacji otrzymałam wiele słów wdzięczności dla Sprawiedliwych – powiedziała prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Ewa Junczyk Ziomecka.

Fundacja PKO Banku Polskiego, zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz dobra publicznego m.in. w zakresie rozwoju świadomości narodowej oraz kształtowania postaw patriotycznych. Dlatego z przyjemnością, a także pełnym przekonaniem wsparliśmy polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy publikacji ich apelu do rządów oraz parlamentów Izraela i Polski oraz do narodów polskiego i żydowskiego. To bardzo ważna inicjatywa i cieszymy się, że apel udało się upublicznić w kilkunastu dziennikach w Polsce i za granicą – powiedziała Małgorzata Głębicka prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.