PAIH: Zamknięto 9 projektów o wartości 80 mln euro

W tym roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła 9 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 80 mln euro. Realizacja tych przedsięwzięć może przynieść ponad 1200 nowych miejsc pracy - powiedział prezes Agencji Tomasz Pisula. Dodał, że chodzi głównie o inwestorów z krajów europejskich i USA

Jeżeli chodzi o projekty zamknięte, czyli takie nad którymi PAIH zakończyła prace to jest ich 9, a pamiętajmy, że jest dopiero marzec. Ich łączna wartość to 80,35 mln euro - wskazał szef PAIH Tomasz Pisula. Dodał, że realizacja tych przedsięwzięć przynieść może ponad 1200 nowych miejsc pracy, w sytuacji, gdy wszystkie zostaną zrealizowane przez inwestorów.

Pisula wyjaśnił, że w tej grupie projektów dominują centra usług wspólnych (BSS).

Odnosząc się z kolei do wartości projektów inwestycyjnych, nad którymi obecnie pracuje Agencja, Pisula wskazał, że w portfolio PAIH są przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości przekraczającej 6,6 mld euro.

To jest o 1 mld 600 mln euro więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku” - podkreślił. I dodał: z dumą mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o wartość projektów inwestycyjnych to znów idziemy na rekord .

W pierwszej trójce największych inwestorów pod względem liczby przedsięwzięć, podobnie jak w marcu 2017 r., znalazły się USA (55 projektów o łącznej wartości 1 mld 125 mln euro), Niemcy (33 projekty o wartości 1 mld 518 mln euro), Japonia (13 projektów o wartości ponad 681 mln euro).

Nowością, jak wynika z danych PAIH jest natomiast to, że trzecie miejsce ex aequo z Japonią zajmuje Wielka Brytania (13 projektów; ok. 47 mln euro).

Największy wzrost projektów inwestycyjnych PAIH obserwuje w branży tzw. automotive związanej z szeroko rozumianym biznesem samochodowym.

To nie dzieje się bez przyczyny. Udało nam się ściągnąć do Polski potentatów tego rynku. Mamy największy na świecie zakład Volkswagena, mamy Daimlera, firmę LG, która robi baterie litowo-jonowe do samochodów elektrycznych - wyjaśnił Pisula.

Dodał, że do naszego kraju „napływają też poddostawcy tych koncernów, ich partnerzy handlowi”.

Osiągnęliśmy pewien efekt kuli śniegowej - powiedział. Zaznaczył, że aż 11 projektów inwestycyjnych nad którymi pracuje obecnie PAIH związanych jest z rozwojem elektromobilności.

SzSz (PAP)