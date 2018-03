Alibaba jak Amazon inwestuje w Polsce

Korporacja Alibaba planuje budowę w Polsce centrum logistycznego, które zaopatrywałoby w towary między innymi klientów z Polski i Niemiec - poinformował w czwartek dziennikarzy Jacky Lim, prezes Worldwide Logistics (WWL)

Razem z firmą ATC Cargo i korporacją Alibaba rozmawiamy o projekcie stworzenia olbrzymiego centrum logistycznego w Polsce - powiedział Jacky Lim.

Dodał, że choć wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, to WWL chciałoby zostać współinwestorem tego przedsięwzięcia.

Jeszcze nie zostało nic postanowione, ale mamy plany zainwestować w to centrum - poinformował. Te magazyny będą zaopatrywać nie tylko Polskę, ale też kraje ościenne w tym Niemcy. Jak duże powinny być to magazyny i jak dużych nakładów to wymaga, jest to jeszcze w trakcie dyskusji - stwierdził Jacky Lim.

Dodał, że centrum mogłoby powstać w pobliżu granicy polsko-niemieckiej.

Alibaba to chiński potentat e-handlu, który osiągnął w III kwartale ubiegłego roku 61-proc. wzrost przychodów. Wpływy firmy wzrosły do 8,3 mld dol., czyli do ponad 55 mld juanów. Wzrost kwartalnych wyników firma zawdzięcza sprzedaży w sieci.

Alibaba, której założycielem jest miliarder Jack Ma, to największy sprzedawca internetowy w Chinach. Należą do niego platformy sprzedażowe Tmall i Taobao.

SzSz (PAP)