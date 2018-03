Gaz System negocjuje w USA

Gaz System podpisał w USA listy intencyjne z amerykańskimi operatorami - poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka. Jak dodał, to kolejny etap zacieśniania polsko- amerykańskiej współpracy na rynku gazu.

Polska i USA zacieśniają współpracę na poziomie operatorów infrastruktury, po tym jak pierwsze kontrakty udowodniły możliwość - z punktu widzenia handlowego - takich transakcji. Naturalnie następnym krokiem jest pomyślenie, w jaki sposób operatorzy infrastruktury mogą współpracować przyszłości, by ta wymiana odbywała się jak najbardziej optymalnie - zarówno pod względem technicznym jak ekonomicznym - powiedział Kurtyka.

Jak podkreślił, wizyta przedstawicieli polskiej administracji i przedstawicieli operatora polskiego systemu przesyłu gazu, Gaz Systemu jest konsekwencją pierwszych komercyjnych dostaw amerykańskiego LNG w ub. roku.

To był przełom, bo okazało się, że może to być atrakcyjny surowiec dla naszej części Europy - podkreślił wiceminister.

Pierwsza dostawa z amerykańskim LNG trafiła do świnoujskiego terminala LNG w czerwcu ub. roku - była to dostawa realizowana w ramach kontraktu typu spot, jaką polska spółka gazowa - PGNiG zawarła z amerykańskim liderem LNG - firmą Cheniere Energy. Pod koniec listopada ub. roku PGNiG poinformowało o podpisaniu z firmą Centrica LNG Company Ltd. średnioterminowej umowy na dostawy gazu LNG z USA. W ramach pięcioletniego kontraktu przewidziano dostawy do 9 ładunków LNG. Kontrakt wchodzi w życie w br., a dostawy LNG będą pochodzić z terminalu skraplającego Sabine Pass.

Staramy się zacieśnić współpracę między operatorami infrastruktury. W Port Arthur w Teksasie, Gaz Systemem podpisał listy intencyjne z amerykańskimi operatorami, między innymi z operatorem portu w Miejscowości Port Athur, gdzie znajduje się największy terminal eksportowy w USA - Sabine Pass. To właśnie z tego terminala docierały do Polski gazowce z amerykańskim LNG - podkreślił wiceszef resortu energii.

W czwartek ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Gaz system podpisał też porozumienie o współpracy z amerykańską Delfin LNG.

PAP, MS