LOT dostał jeszcze większego Dreamlinera

PLL LOT odebrały w Seattle w Stanach Zjednoczonych pierwszego z czterech zamówionych przez spółkę maszyn typu Boeing 787-9 Dreamliner. Nowa maszyna prosto z fabryki w Everett uda się w trwający ponad 11 godzin rejs do Warszawy. Samolot może zabrać na pokład 294 pasażerów.

Uroczyste przekazanie przez Boeinga nowego dreamlinera B787-9 polskiemu przewoźnikowi oficjalnie nastąpiło w Everett koło Seattle w Stanach Zjednoczonych.

Do floty LOT-u dołączył pierwszy samolot dalekiego zasięgu Boeing 787-9 Dreamliner. Jestem przekonany, że B787-9 otworzą dla nas nowy etap w historii poprzez znaczące zwiększenie liczby oferowanych miejsc na istniejących, najbardziej popularnych trasach. Ten większy model dreamlinera, świetnie sprawdzi się na flagowych trasach do Chicago, Nowego Jorku i wybranych kierunkach w Azji. Dzięki niemu będziemy też otwierać zupełnie nowe połączenia, nadal poprawiać rentowność i dążyć do pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski w trakcie uroczystego przekazania maszyny.

Monty Oliver, wiceprezes do spraw sprzedaży na Europę w Boeing Commercial Airplanes powiedział, że polski przewoźnik jest ważnym partnerem dla Boeinga.

Nigdy też nie zapomnimy, że LOT był naszym pierwszym klientem w Europie, który odebrał dreamlinera w wersji B787-8. Z przyjemnością dziś przekazujemy LOT-owi pierwszego Dreamlinear 787-9. Doceniamy możliwość współpracy z polskim przewoźnikiem w zakresie rozbudowy floty o większą wersję dreamlinera - powiedział Oliver.

Nowa maszyna w czwartek wystartuje z Paine Field, lotniska obsługującego fabrykę Boeinga w Everett pod Seattle w USA, by wylądować w piątek rano na warszawskim Lotnisku Chopina. Rejs potrwa ok. 11 godzin.

Drugi B787-9 spółka ma odebrać w kwietniu, trzeci na przełomie maja i czerwca. Ostatni samolot LOT spodziewa się otrzymać na początku 2019 r. Wówczas polski przewoźnik będzie miał w swojej flocie w sumie 12 dreamlinerów. Obecnie ma 8 maszyn B787-8.

Boeingi 787-9 Dreamliner mogą zabrać na pokład 294 pasażerów: 24 w klasie biznes, 21 w premium economy i 249 w klasie ekonomicznej. B787-8 na pokład zabiera 252 pasażerów. Nowy dreamliner ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od każdego z ośmiu B787-8 używanych dotychczas przez LOT.

Samolot został wyposażony w silniki Rolls-Royce’a Trent TEN nowej generacji, które mogą być wykorzystywane zamiennie także na B787-8. Zasięg nowego dreamlinera w wersji dla LOT-u to ponad 13 350 km, o ok. 700 km więcej niż B787-8.

Jak przekazała spółka, pierwszy B787-9 poleci do Toronto w Kanadzie, a od kwietnia będzie obsługiwał loty do Chicago w Stanach Zjednoczonych.

Kolejne większe dreamlinery będą obsługiwały rejsy ze stolicy Polski do Nowego Jorku i Seulu w Korei Południowej.

Jak wynika z danych Boeinga, nowy B787-9 Dreamliner charakteryzuje się niższym niż w B787-8 zużyciem paliwa w przeliczeniu na pasażera, czyli jest oszczędniejszy i bardziej ekologiczny.

Jak podał LOT, ponad 50 proc. masy nowego dreamlinera i 80 proc. objętości materiałów struktury stanowią kompozyty, czyli tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym. To materiał znacznie bardziej wytrzymały, za to lżejszy od aluminium, co przekłada się na zmniejszenie masy samolotu, wydłużenie jego zasięgu i obniżenie spalania paliwa.

Kompozytowa konstrukcja kadłuba umożliwia utrzymywanie wyższego ciśnienia w kabinie, przez co łatwiej jest kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza. W samolocie tym, podobnie, jak w mniejszym modelu, producent zastosował oświetlenie typu LED i zaciemniane elektrofotochromatycznie okna, których zadaniem jest minimalizowanie efektu tzw. jet-lagu - przekazała spółka.

W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o niemal 1,5 mln rok do roku. W tym czasie przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8.

W tym roku LOT ogłosił uruchomienie czterech nowych kierunków - z Warszawy do Skopje i Podgoricy, na Domodiedowo (drugie lotnisko w Moskwie) oraz z Krakowa do Budapesztu. Od maja br. LOT zacznie latać z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Od końca kwietnia br. samoloty narodowego przewoźnika polecą z Rzeszowa do Newark, a od maja z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

Do floty przewoźnika w 2018 r. wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9, trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

PAP, MS