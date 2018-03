Białorusini zastąpią Ukraińców na rynku pracy

Możliwości wejścia na polski rynek pracowników z Ukrainy powoli się wyczerpują, natomiast można liczyć na napływ nowych pracowników z Białorusi, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz

Zwrócił też uwagę na niezadowalający poziom kwalifikacji polskich pracowników oraz niski stopień aktywności zawodowej ludności.

Problem z podażą pracy jest wielowątkowy. Jeden element dotyczy kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorcy coraz częściej raportują, że mają problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, co tak naprawdę jest pewnym wyzwaniem dla polskiego systemu edukacji. W Polsce dość dużą wagą przywiązuje się do wykształcenia, ale bardzo małą - do praktycznych możliwości jego wykorzystania. Jeżeli to się nie zmieni, problem będzie narastać - powiedział Zubelewicz w rozmowie z ISBnews.