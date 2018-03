CBA czyści układ korupcyjny przy Elektrowni Jaworzno

Współpracownik rzeszowskiej firmy budowlanej, zaangażowanej w budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, jest kolejnym podejrzanym w śledztwie dotyczącym korupcji przy realizacji tej wartej w sumie ponad 6 mld zł inwestycji. O zatrzymaniu Sławomira W. poinformowało w piątek CBA

Agenci CBA zatrzymali Sławomira W., współpracownika rzeszowskiej firmy budowlanej, której właściciel został zatrzymany wcześniej. W prokuraturze krajowej zostały mu przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych: wręczania łapówek i pomocy w przekazywaniu gotówki inżynierowi ze spółki E003B7 - podało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Spółka E003B7 z siedzibą w Raciborzu została powołana przez firmę Rafako, będącą - w ramach konsorcjum - głównym wykonawcą inwestycji w Jaworznie. 16 stycznia br. agenci CBA zatrzymali na gorącym uczynku przyjęcia 50 tys. zł łapówki Marcina Sz. - zastępcę kierownika działu zakupów i specjalisty ds. zakupów w E003B7. Wręczającym pieniądze był rzeszowski biznesmen z branży budowalnej Stanisław R. - właśnie z jego firmą współpracował zatrzymany ostatnio Sławomir W.

Pieniądze dla inżyniera ze spółki E003B7 miały być korupcyjną zapłatą za zlecenie rzeszowskiej firmie udziału w wykonaniu jednego z etapów budowy bloku w Elektrowni Jaworzno III oraz za ułatwienia w dalszym rozliczaniu.

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez delegaturę CBA w Katowicach, nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Śledczy z CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów” - poinformował Piotr Kaczorek z biura prasowego CBA.

Śledczy ustalają też, czy rzeszowska firma nie zawyżała faktur ze stratą dla wykonawcy i inwestora.

Oprócz przedsiębiorcy Stanisława R. i Marcina Sz. ze spółki E003B7 w styczniu w tej sprawie zatrzymany został także przełożony Marcina Sz., Michał W., kierownik działu zespołu zakupów w tej spółce. Wobec zatrzymanych wówczas osób sąd zastosował m.in. poręczenia majątkowe i dozór policji.

Po styczniowych przesłuchaniach podejrzanych prokuratura podała, że łapówka w wysokości 50 tys. zł była tylko jedną z trzech transz ustalonej korzyści majątkowej. Według śledczych, od marca 2016 r. do 16 stycznia 2018 r. Marcin Sz. przyjął od Stanisława R. w sumie 150 tys. zł. Pieniądze, za każdym razem po 50 tys. zł, były wręczane w marcu 2016 r., w styczniu 2017 r. i 16 stycznia br.

Za korupcję grozi kara od pół roku do 8 lat więzienia, a za czyn nieuczciwej konkurencji od 3 miesięcy do 5 lat.

Warta ponad 6 mld zł budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największa inwestycja realizowana przez Tauron. Kontrakt na wykonanie bloku węglowego został podpisany w 2014 r. z konsorcjum, którego głównym wykonawcą jest Rafako. Ta spółka z branży energetycznej powołała do realizacji inwestycji spółkę zależną (tzw. spółkę celową) pod nazwą E003B7 z siedzibą w Raciborzu.

W grudniu ub. roku budowa bloku w Jaworznie przekroczyła półmetek. Blok ma wytwarzać rocznie do 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Rocznie ma spalać do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń koncernu.

