GUS: więcej nowych zamówień w przemyśle

GUS notuje wzrost zamówień w przemyśle na rynek wewnętrzny. Mniej jest produkcji przemysłowej na eksport, choć to się może zmienić - mimo krótszego lutego nastąpiła zmiana in plus, wbrew danym z ujęcia rocznego, utrzymując skok sprzed miesiąca

Nowe zamówienia w przemyśle w lutym 2018 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 5,2 proc., po wzroście o 12,6 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w lutym 2018 r. w ujęciu rok do roku spadły o 0,9 proc. po wzroście o 1,8 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w lutym o 0,5 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 7,0 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

W ujęciu miesięcznym zamówienia w lutym spadły o 7,6 proc. w porównaniu ze wzrostem o 16,6 proc. w poprzednim miesiącu.

PAP, mw