Ważą się losy strajku w LOT

Jestem głęboko przekonany, że żadnego strajku w LOT nie będzie; mam wątpliwości co do legalności referendum strajkowego organizowanego przez związki zawodowe - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski

Jak przekazał Milczarski, w tym tygodniu związki zawodowe działające w PLL LOT poinformowały zarząd spółki o rozpoczynającym się referendum strajkowym. Według informacji medialnych, jeżeli do końca kwietnia zarząd nie dogada się ze związkami zawodowymi, a pracownicy zagłosują za strajkiem, to strajk może się odbyć podczas majówki.

Jak tłumaczy spółka, związkowcy chcą przywrócenia dawnych zasad wynagradzania. Według spółki, obecnie w dużej części opiera się ono na liczbie wylatanych godzin, podczas gdy w poprzednim systemie wynagradzania pensja była niezależna od liczby wylatanych godzin.

Jak dodał, rozwój LOT spowodował „bardzo dużą liczbę awansów” wśród pracowników.

Prezes przekazał, że w ramach dialogu społecznego prowadzonego w spółce z inicjatywy zarządu w minioną środę, odbyło się spotkanie, na którym zarząd zaprezentował przedstawicielom związków zawodowych kolejną propozycję Regulaminu Wynagradzania.

Jak mówił Milczarski, wśród zaproponowanych rozwiązań są m.in.: usankcjonowanie podwyższonych wynagrodzeń dla pierwszych oficerów samolotów Boeing 787 Dreamliner, zmiana systemu zaszeregowania członków personelu pokładowego poprzez uzależnienie kategorii zaszeregowania od liczby godzin nalotu, czy propozycje programu pilotażowego zmierzającego do wprowadzenia premii dla personelu lotniczego i pokładowego.

Oprócz zwiększenia pensji dla pierwszych oficerów, są też proponowane zmiany w regulaminie premiowania pracowników ziemi. Ponadto jest zaproponowany - na razie pilotażowy - program premii zarówno dla pilotów, jak i personelu pokładowego, który ma co do zasady premiować punktualność i regularność. Tutaj też się bardzo różnimy w ocenach, dlatego że uważamy, iż postawa załóg jest kluczowa jeśli chodzi o regularność i punktualność. A związki zawodowe twierdzą, że nie mają na to żadnego wpływu i protestują, uważając, że to jest niestosowne - tłumaczył Milczarski.