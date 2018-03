Eksport mebli jest wart już 8 mld euro

Wartość wyeksportowanych z Polski mebli w ubiegłym roku wzrosła do 8,02 mld euro z 7,32 mld euro rok wcześniej, czyli o 9,1 proc. - wynika z najnowszego raportu „Biuletyn eksportera mebli”, przygotowanego przez Centrum Analiz Branżowych (CAB)

Z danych CAB wynika, że w ciągu całego 2017 roku z Polski wyeksportowano 3,58 mln ton mebli, czyli o 8,2 proc. więcej niż w 2016 r.

W 2017 roku eksport wzrósł w każdym z dziewięciu badanych segmentów. Największy wzrost odnotowali eksporterzy materacy, których sprzedaż zwiększyła się aż o 14,3 proc. do 652 mln euro - powiedział cytowany w komunikacie Maksymilian Miros, analityk CAB.

Według CAB wyraźny wzrost eksportu świadczy o dobrej kondycji całej branży meblarskiej, która ponad 80 proc. produkcji sprzedaje za granicą. W 2017 roku meble z Polski trafiły aż do 178 krajów na świecie, z czego na 10 rynkach sprzedaż przekroczyła wartość 200 mln euro.

Największym odbiorcą polskich mebli są Niemcy, gdzie w 2017 roku trafiło aż 36 proc. całego eksportu z Polski. W porównaniu z 2016 rokiem eksport do Niemiec wzrósł o 8,9 proc. do 2,89 mld euro. W 2017 roku meble za ponad 500 mln euro polskie firmy sprzedały także we Francji (544 mln euro) i Wielkiej Brytanii (524 mln euro).

SzSz (PAP)