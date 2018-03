UE i ostra odpowiedź? Premier mówi, że to możliwe

Uznaliśmy bezsprzecznie, że za atak na Siergieja Skripala odpowiada Rosja. Jest wysoce prawdopodobne, że w poniedziałek, wspólnie z kilkoma, a może nawet kilkunastoma państwami UE odpowiemy zdecydowanie na atak - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki

Szef polskiego rządu w czwartek i piątek brał udział w szczycie UE, którego głównymi tematami była m.in. kwestia reakcji Wspólnoty na próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i jego córki, a także handel w kontekście decyzji USA dotyczącej ceł na stal i aluminium oraz Brexit. Premier ocenił dwudniowy szczyt w Brukseli jako „niezwykle udany” i podkreślił, że dyskusje przebiegały po myśli Polski.

Jak zaznaczył, Polska na szczycie zajmowała bardzo jednoznaczne stanowisko w sprawie ataku na Skripala w Salisbury.

Morawiecki podkreślił, że jest wysoce prawdopodobne, iż w poniedziałek, wspólnie z kilkoma, a może nawet kilkunastoma państwami Unii Europejskiej Polska odpowie zdecydowanie na to, co stało się w Salisbury. „Chcę podkreślić, że rola Polski była bardzo istotna, ale cieszę się również z tego, że bardzo duże i ważne kraje UE być może również przyłączą się i przeprowadzą te akcję” - powiedział.

Zaznaczył, że pod uwagę brane są „różne mechanizmy” działania. Odpowiedź - jak tłumaczył - ma być skoordynowana. Poinformował również, że rozmawiał osobiście o tej sprawie na szczycie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

Premier był pytany m.in. o spotkanie w kuluarach szczytu z szefem KE Jean-Claude’em Junckerem i rozmowę o praworządności.

W czwartek poseł PiS Marek Ast przedstawił w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Projekt PiS przewiduje m.in., że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. Po południu złożony został również projekt PiS nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Projekt przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

Jak powiedział Morawiecki, te projekty to ręka wyciągnięta w kierunku Komisji Europejskiej.

Ocenił, że „pojawiła się ogromna szansa” na zażegnanie sporu z KE. Według niego, przyczyniła się do tego również tzw. biała księga, która - jak mówił - spotkała się ze zrozumieniem wielu państw członkowskich. „Odegrała znakomitą rolę, ponieważ wiele krajów rzeczywiście zrozumiało, na czym polega konieczność głębokiego zreformowania sprawiedliwości” - zaznaczył.

Premier przyznał ponadto, że zapewne w niektórych kwestiach KE i Polska „zostaną przy swoich stanowiskach”, ale - jak dodał „na tym polega polityka, żeby wypracowywać kompromis, a jednocześnie realizować najważniejsze cele”. Dodał, że dla rządu takim celem jest usprawnienie wymiaru sprawiedliwości oraz sprawienie, by był on bardziej „przejrzysty, sprawiedliwy i szybki”. Podkreślił też, że w projektach PiS zachowano „wszystkie najważniejsze elementy” reformy wymiaru sprawiedliwości.

Premier był pytany na briefingu w Brukseli, jaka była reakcja Junckera na zaproponowane przez PiS projekty. Odpowiedział, że propozycje PiS „spotkały się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem”. „Ale byłoby przedwczesne, żebym dzisiaj powiedział, jaka będzie końcowa reakcja pana przewodniczącego” - oświadczył.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że zależało mu na tym, aby „najważniejsze elementy reformy zostały nienaruszone, a jednocześnie, żebyśmy spojrzeli na to, co pozwoli też drugiej stronie powiedzieć: +o, z Polską można się jednak dogadać+”.

Morawiecki był też pytany, czy według niego te „ustępstwa” w przepisach sądowych wystarczą, aby KE wycofała się z uruchomienia wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE. Odpowiedział, że w tej sprawie należy czekać na reakcję KE. Ocenił również, że propozycje PiS „na pewno (…) wychodzą naprzeciw bardzo wyraźnie niektórym sformułowaniom, które zostały ujęte w rekomendacjach Komisji Europejskiej”. Wskazał m.in. na zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Tematem szczytu był też Brexit; przywódcy przyjęli wytyczne w sprawie dalszych etapów negocjacji. Morawiecki w tym kontekście podkreślił, że Polska respektuje prawo obywateli Wielkiej Brytanii o odejściu z UE, a jednocześnie musi zabezpieczyć interesy Polski poprzez ochronę praw polskich obywateli mieszkających na Wyspach. „Na ten moment wynik negocjacji brexitowych, odejścia Wielkiej Brytanii z rodziny państw UE, jest dla nas bardzo pożądany, bardzo pozytywny” - mówił Morawiecki.

Jak dodał ważne jest też „takie utrzymanie Wielkiej Brytanii w pewnej bliskości z UE, aby nie ucierpiał na tym aspekt bezpieczeństwa”. Odniósł się też do kwestii finansowych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Nie ma co ukrywać, że Wielka Brytania wkłada netto ok. 9-10 mld euro do budżetu UE. Kiedy zabraknie tych pieniędzy, to oczywiście mniej będzie pieniędzy do podziału w przyszłym budżecie UE i tutaj prowadzimy negocjacje dwutorowo - wskazał.

Z jednej strony staramy się zabezpieczyć nasze interesy w samym procesie negocjacyjnym z Wielką Brytanią, tak żeby Wielka Brytania też wkładała jednak jakieś środki do przyszłego budżetu - co cały czas jest możliwe. Z drugiej strony negocjujemy z krajami płatnikami netto na temat zwiększenia udziału płatników netto, ale też wszystkich państw w budżecie UE - dodał.