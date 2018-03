MF o opłacie emisyjnej: Zaszkodzi i to mocno!

Wprowadzenie opłaty emisyjnej spowoduje wzrost presji inflacyjnej w Polsce, mogą obniżyć się wpływy z podatku CIT i PIT i ma także negatywny wpływ na sektor finansów publicznych, napisał w opinii do proponowanych zmian legislacyjnych wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Wprowadzenie opłaty emisyjnej to kolejne obciążenie nałożone na paliwa. Spowoduje to wzrost presji inflacyjnej, gdyż drożeje transport towarów, a w związku z tym jego wyższe koszty przedsiębiorcy przerzucą na ceny towarów, co odczują konsumenci. Należy liczyć się z niezadowoleniem społecznym związanym ze wzrostem cen paliw na stacjach. Cena litra paliwa uwzględniając podatek VAT wzrośnie o około 10 groszy - napisał Janczyk.