Giełda: Kolejne spadki indeksów

Piątek na GPW przyniósł kontynuację spadków indeksów. Dla WIG 20 siedem z dziesięciu ostatnich sesji zakończyło się spadkami. Wśród blue chipów w piątek najmocniej spadał kurs CCC, zaś wzrostom przewodziło LPP. Na szerokim rynku mocno rósł Getback.

WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,74 proc. do 2.257,22 pkt. WIG zniżkował o 0,71 proc. do 59.436,36 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 0,86 proc. do 4.611,80 pkt., a sWIG 80 stracił 0,19 proc. do 14.335,95 pkt.

W tym tygodniu WIG 20 stracił 1,2 proc., mWIG 40 spadł o 3,0 proc., sWIG 80 poszedł w dół o 0,8 proc., a WIG zniżkował o 1,6 proc.

Obroty akcjami w piątek wyniosły 828 mln zł, z czego 665 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był Orlen (110 mln zł). Kurs spółki spadł o 2,7 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zniżkował kurs CCC (o 2,9 proc.), a wzrostom przewodziło LPP (o 1,0 proc.).

Na szerokim rynku o 12,5 proc. wzrósł Getback. W środę wieczorem spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym zagranicznym inwestorem branżowym, który miałby objąć akcje w emisjach spółki. W czwartek kurs Getback spadł na zamknięciu o 1,1 proc., choć w trakcie sesji rósł nawet o 12 proc.

Kurs Kruka spadł o 2,8 proc. Prokura NS FIZ, jednostka zależna od giełdowego Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas. Wartość nominalna portfela wynosi ok. 394 mln zł.

Kurs Enei wzrósł o 0,7 proc. Opublikowane w piątek rano wyniki Enei za 2017 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1.070 mln zł.

Bogdanka spadła o 2,0 proc. Spółka zaraportowała w 2017 r. 667,9 mln zł zysku netto i 667,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej, tyle ile wcześniej szacowano. Ponadto Bogdanka poinformowała, że planuje w 2018 roku wydobycie węgla na poziomie ok. 9 mln ton.

Kurs Mabionu pozostał bez zmian na poziomie 102 zł. Biotechnologiczna spółka pozyskała 174,8 mln zł w formie pożyczki od głównego akcjonariusza spółki, firmy Twiti Investments. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży, w ramach oferty prywatnej, 1,92 mln akcji Mabionu przez Twiti Investments, a kupującymi były m.in. EBOR i PFR Life Science.

W ramach spłaty pożyczki Twiti Investments ma objąć tyle samo akcji nowej emisji Mabionu, ile sprzedało w czwartkowej ofercie, po tej samej cenie (91 zł za akcję).

W górę o 4,6 proc. poszedł kurs PKP Cargo. Ostatnie pięć sesji przyniosło spadki kursu, łącznie o 33 proc. Gwałtowne zniżki rozpoczęły się w ubiegły piątek, po opublikowaniu przez spółkę niższego od oczekiwań zysku netto za IV kwartał oraz prezentacji prognoz wyników i inwestycji na 2018 r.

Akcje notowanej na NewConnect spółki ATC Cargo zdrożały o 39 proc. W czwartek Jacky Lim, prezes chińskiego operatora logistycznego Worldwide Logistics (WWL) poinformował, że WWL chce we współpracy z ATC Cargo rozpocząć ekspansję w Europie. Docelowo ma powstać silny podmiot na rynku europejskim, jeden z dziesięciu największych graczy na świecie.