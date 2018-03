Składanie JPK przebiega sprawnie

Składanie plików JPK_VAT w marcu przebiega sprawniej niż w lutym, który był pierwszym miesiącem wykonania nowych obowiązków przez najmniejsze firmy - wynika z informacji przekazanych przez Pawła Jurka z biura prasowego resortu finansów.

Jak powiedział Jurek, do godziny 17.30 w piątek przedsiębiorcy złożyli ok. 1 mln 228 tys. plików JPK_VAT - więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim miesiącu. Według niego firmy prawdopodobnie oswoiły się z nowym obowiązkiem i wysyłają fiskusowi dane wcześniej niż w lutym. Termin na przekazanie plików za luty mija 26 marca.

„Przedsiębiorcy popełniają mniej błędów w składanych JPK_VAT. Liczba plików odrzuconych dotychczas w marcu wynosi tylko nieco ponad 1 proc. W marcu, jak dotąd, większa liczba podatników skorzystała z podpisu danymi autoryzującymi. Prawdopodobnie kolejna część przedsiębiorców zauważyła, że przesyłanie JPK_VAT nie sprawia trudności i postanowiła samodzielnie wypełnić i przesłać plik” - dodał Jurek.

Zgodnie z danymi resortu finansów, w lutym JPK_VAT za styczeń złożyło 94,5 procent podatników VAT, ponad 1,5 mln przedsiębiorców. Do Krajowej Administracji Skarbowej dotarło ponad 1,7 mln plików. Po wstępnej analizie MF wykryło 85 tys. faktur, które wzbudziły podejrzenie, że mogą być „pustymi” fakturami (spośród analizowanych 650 mln wszystkich faktur). Zostały one wystawione przez 36 tysięcy podmiotów, dotyczyły kwot 105 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi od początku tego roku przepisami przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wysyłają JPK_VAT do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin przekazania pliku za luty to 26 marca, bo 25 marca to niedziela.

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK_VAT to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży opodatkowanej. Objął swoim działaniem 1,6 mln płatników VAT, nawet tych najmniejszych. System, w ograniczonym zakresie, funkcjonował od 2016 roku. (PAP)