Polska będzie obecna na targach lotniczych w USA

Polskie stoisko na branżowych targach „Aerospace & Defense Supplier Summit”, które ruszają w poniedziałek w Seattle, uruchomi Polska Agencja Inwestycji i Handlu - poinformowała w piątek PAIH. Chodzi o promocję polskiej branży części lotniczych wśród zagranicznych przedsiębiorców.

Jak wskazał cytowany w komunikacie ekspert PAIH Adrian Huta ze Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego polska branża lotnicza to obecnie 160 podmiotów zatrudniających 27 tys. inżynierów, wypracowujących obroty na poziomie 3 mld dolarów. „Wśród nich bardzo mocną pozycję mają przedsiębiorstwa z kapitałem północnoamerykańskim, dlatego obecność na targach w Seattle może okazać się kluczowa w ekspansji zagranicznej polskich producentów części lotniczych” - ocenił

PAIH zaznaczyła, że Aerospace & Defense Supplier Summit to prestiżowe targi, które znalazły się w gronie imprez, podczas których PAIH promuje branżę części lotniczych i motoryzacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. „Stoisko narodowe, które przygotowała Agencja daje polskim producentom niepowtarzalną szansę przedstawienia oferty handlowej i nawiązania ważnych relacji biznesowych” - podkreślono.

„Nasz kraj ma znaczący udział w globalnym przemyśle lotniczym. Przez blisko sto lat nad Wisłą powstało wiele konstrukcji samolotów i ich elementów, które uzyskały międzynarodowe uznanie. Dziś w każdym samolocie na świecie można znaleźć przynajmniej jedną część wyprodukowaną w Polsce” - wskazał, cytowany w komunikacie, wicedyrektor departamentu promocji gospodarczej PAIH Robert Zawadzki.

Jak dodał, większość wytworzonych u nas części lotniczych wysyłana jest do USA, Niemiec, Włoch, Kanady czy Korei Południowej. „Międzynarodowa współpraca to nie tylko ekspansja zagraniczna naszych firm. To również rozwój całej gospodarki, ponieważ usługi związane z tym sektorem wiążą się z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Wypracowane innowacje przenikają do innych działów gospodarki stając się podstawą postępu technologicznego” - wskazał Zawadzki.

Targi w Seattle, jak dodano, gromadzą przedstawicieli branży lotniczej i obronnej, zarówno dostawców jak i producentów. „Spotykają się tu wielkie firmy, takie jak Boeing, którego fabryki znajdują się w pobliskim Everett (gdzie zbudowano Dreamlinery dla PLL LOT), z małymi i średnimi firmami - obecnymi i potencjalnymi ich dostawcami” - podkreślono.

Według PAIH nowoczesne lotnictwo i astronautyka to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków amerykańskiej gospodarki. „Dzięki efektywnej współpracy wyroby tego sektora należą do najważniejszych pozycji eksportowych naszego kraju do Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że polski eksport do USA będzie mocno rósł już w tym roku” - ocenił PAIH. Przez ostatnie pięć lat zwiększył się o ponad 50 procent. W 2016 roku za Ocean wywieziono towary o łącznej wartości 5,97 mld dolarów.

W Stanach Zjednoczonych działa ponad 70 firm polskich lub z polskim kapitałem, a całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 2 mld dolarów - podsumował PAIH. Z kolei Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje całkowitą wartość zaangażowania inwestycyjnego USA w Polsce na ok. 40 mld dolarów, a zatrudnienie - ok. 200 tys. osób.

Inwestycje z USA są od wielu lat na pierwszym miejscu pod względem liczby projektów obsługiwanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. „Spośród ważniejszych decyzji inwestycyjnych USA w Polsce w ostatnich 10 latach należy wymienić inwestycje: GM Manufacturing w Tychach (300 mln euro), GM Mfg w Gliwicach (215 mln euro), Goodrich Landing (46 mln euro), Polonia Aero (45 mln euro), UTC Aerospace (40 mln euro), Nexteer Automotive (35 mln euro)” - wyliczyła PAIH. (PAP)