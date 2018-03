„Ćwierkanie” z @JasnaGoraNews

Relacje z życia Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, informacje dla pielgrzymów, znane i mniej znane ciekawostki dotyczące historycznego klasztoru można znaleźć na oficjalnym profilu Jasnej Góry na Twitterze - @JasnaGoraNews, który właśnie rozpoczął swoją działalność.

Jak zapowiadają gospodarze sanktuarium, ojcowie paulini, na profilu będą publikować m.in. zdjęcia i krótkie nagrania wideo dotyczące codziennych wydarzeń odbywających się na Jasnej Górze i przybywających tam milionów pielgrzymów z całego świata. Będzie można tam również zobaczyć zdjęcia eksponatów muzealnych i miejsc klasztornych, które nie zawsze są dla wszystkich dostępne. Stałą pozycją będą relacje z wieczornego Apelu Jasnogórskiego.

„@JasnaGoraNews to kolejny profil na Twitterze instytucji kościelnej, co pokazuje popularność i skuteczność tego narzędzia w ewangelizacji i komunikacji z milionami wiernych na całym świecie. Na Twitterze swoje profile prowadzi coraz więcej biskupów, diecezji, księży, sióstr zakonnych, parafii, organizacji, ruchów i wspólnot związanych z Kościołem katolickim. Media społecznościowe, dające dziś masowy przekaz w czasie rzeczywistym, są wyzwaniem, które trzeba podejmować każdego dnia, by głosić Ewangelię” - powiedział w niedzielę rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze to najsłynniejsze i najczęściej odwiedzane polskie sanktuarium maryjne - w ubiegłym roku przybyło tam ok. 4 mln pielgrzymów i turystów. W 216 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 811,3 tys. osób. Około 123 tys. wiernych przybyło do sanktuarium w 263 pielgrzymkach pieszych. Ponad 8 tys. osób przyjechało do Częstochowy w pielgrzymkach rowerowych, a ponad 360 osób przybyło w pielgrzymkach biegowych. Wierni pielgrzymowali na Jasną Górę również konno i na rolkach.

PAP, sek