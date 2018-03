16 mln złotych dotacji dla Andrychowa

Samorząd Andrychowa otrzymał 16,7 mln zł dotacji z funduszy UE na program rozbudowy i modernizacji infrastruktury lokalnego transportu publicznego. Objął on m.in. zakup 14 autobusów, które już kursują w gminie - poinformował burmistrz miasta Tomasz Żak.

„Naszym celem było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty komunikacyjnej, aby mieszkańcy przesiedli się z samochodów do autobusów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo pomysł się sprawdził. Tylu ludzi na przystankach jeszcze nie było. Zakładaliśmy, że z niektórych stworzonych linii będzie korzystało ok. 50 tys. pasażerów rocznie. Wszystko wskazuje, że liczba sięgnie 150 tys. osób” - powiedział Żak.

Burmistrz przypomniał, że do końca ub.r. Andrychów tworzył komunikacyjną spółkę z sąsiednimi gminami Kęty i Porąbką. „Dopłacaliśmy do komunikacji od 1,3 mln do 1,5 mln zł rocznie. Miejski Zakład Komunikacji z Kęt obsługiwał jednak tylko 40 proc. naszej gminy. Po analizie wyszło nam, że jeśli przeznaczymy ok. 2 mln zł rocznie na ten cel, to będziemy mogli stworzyć własny system obejmujący całą gminę” - powiedział.

Andrychów kupił już w tym celu 14 średnich autobusów na podwoziu Iveco. Jak powiedział burmistrz, miasto zapłaciło za nie ok. 11 mln zł, ok. 2,5 mln zł mniej niż szacowano.

Od 1 stycznia br. autobusy kursują na dziewięciu trasach. „Nie stworzyliśmy jednak własnej spółki, która zajmuje się komunikacją. Nie ma prezesa, rady nadzorczej, mechaników. Autobusy użyczyliśmy przewoźnikom wyłonionym w przetargu. Efekt jest taki, że 70 proc. mieszkańców jeździ nieodpłatnie, bo młodzież szkolna do 26 lat i osoby powyżej 65 roku życia korzystają nieodpłatnie. Pozostali płacą 2,5 zł” - powiedział burmistrz Żak.

Samorządowiec dodał, że mieszkańcy przyjęli wprowadzenie komunikacji z dużym zadowoleniem. „Jedna z andrychowianek powiedziała mi, że dzięki projektowi oszczędza miesięcznie ok. 500 zł. Nie musi już kupować biletów miesięcznych czworgu swoich dzieci” - powiedział.

Projekt oprócz zakupu autobusów obejmuje także budowę ścieżek rowerowych, dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego na LED oraz ustawienie w mieście kilkunastu nowych wiat przystankowych, wyposażonych m.in. w wyświetlacze informujące, kiedy przyjedzie autobus, a także przyciski bezpieczeństwa umożliwiające szybkie wezwanie pomocy.

„Ścieżki już powstają. Wkrótce przeprowadzony zostanie przetarg na budowę wiat, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o Andrychowie. Część z nich pojawi się jeszcze w tym roku” - powiedział Tomasz Żak.

Dofinansowanie ze źródeł UE stanowi 85 proc. kosztów projektu. Reszta pochodzi z budżetu samorządu Andrychowa.(PAP)