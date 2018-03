Inflacja pozostaje niska pomimo wzrostu PKB

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa na razie w ograniczonym stopniu znajdują odbicie w przyspieszeniu tempa wzrostu cen, uważa wiceminister finansów Leszek Skiba

Wskazał, że szybki wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym jest obserwowany w sektorze prywatnym. W całej gospodarce płace rosną jednak wolniej ze względu na większą stabilność wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej.

Szybki wzrost płac przekłada się w istotny sposób na wzrost inflacji bazowej na uregulowanym rynku pracy, gdzie rezerwy podaży pracy są wykorzystane, a wyższy popyt umożliwia producentom oferowanie wyższej płacy i tym samym zaspokajanie potrzeb zatrudnienia tego czynnika produkcji. W przeciwieństwie do tego, na stale rozwijającym się rynku pracy, na którym cały czas istnieją niewykorzystane zasoby podaży pracy, wysoki popyt na pracę jest w istotnej mierze zaspokajany pracownikami przechodzącymi z sektorów gospodarki odznaczających się niższą produktywnością czynnika pracy np. rolnictwa do sektorów o wyższej produktywności - napisał wiceminister.

Dodał, że taka powolna zmiana strukturalna, obserwowana obecnie w Polsce, powoduje rosnącą produktywność pracy w całej gospodarce wraz z obniżającą się stopą bezrobocia (i jak pokazują szacunki stopą bezrobocia równowagi NAWRU).

Dodatkowo wpływ rosnących płac na wzrost inflacji bazowej jest obecnie ograniczany - według niego - dzięki wyhamowaniu wzrostowej tendencji kosztów surowcowych (m.in. w wyniku stabilizacji indeksu cen surowców energetycznych na świecie i aprecjacji złotego względem dolara). Przyczynia się to do ograniczenia kosztów produkcji, a w efekcie cen produkowanych dóbr.

Początek br. przyniósł wyraźne obniżenie inflacji CPI do 1,4% w skali rocznej w lutym, w tym inflacja bazowa wyniosła 0,8 proc. Prognozy inflacyjne na cały 2018 r. nadal są niskie. Według prognozy przyjętej do Ustawy budżetowej na 2018 r. inflacja w br. wyniesie 2,3 proc., natomiast marcowa projekcja NBP przewiduje wzrost o 2,1 proc., a prognozy analityków zostały obniżone do 1,8 proc. (mediana z ankiety agencji Reuters z marca br.). Gdyby jednak uwarunkowania zewnętrzne oraz presja płacowa przyczyniały się istotnie do podniesienia inflacji bazowej, wówczas istnieje możliwość interwencji NBP za pomocą podniesienia stóp procentowych - podsumował wiceminister.