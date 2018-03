Wydatki Ukraińców w Polsce wzrosły dwukrotnie

W ubiegłym roku ukraińscy konsumenci dołożyli do naszego obrotu detalicznego aż 7,7 mld zł, o 8 proc. więcej niż w 2016 roku. W samym IV kwartale 2017 roku Ukraińcy wydali 2,1 mld zł – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego

Więcej niż Ukraińcy w 2017 roku wydali w Polsce jedynie Niemcy, którzy zostawili w sklepach i na usługi aż 16 mld zł, a w IV kwartale 2017 roku 3,2 mld zł. Eksperci Personnel Service wskazują, że od 2012 roku wydatki Ukraińców w Polsce wzrosły aż dwukrotnie – z 3,6 mld w 2012 roku do 7,7 mld w 2017 roku.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w 2017 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 287,1 mln razy, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do ubiegłego roku. Obcokrajowcy zostawili w Polsce w 2017 roku 41,5 mld zł, a w IV kwartale 2017 roku 9,5 mld zł.

Biorąc pod uwagę tylko ostatni kwartał ubiegłego roku, największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (40,5 proc.), następnie z Ukrainą (26,3 proc.), Czechami (11,5 proc.), Słowacją (7,6 proc.), Białorusią (7,7 proc.), Litwą (4,5 proc.) i Rosją (1,7 proc.). Jeżeli jednak spojrzymy na średnie wydatki ponoszone przez przedstawicieli poszczególnych państw podczas jednej wizyty w Polsce – rekordowe kwoty wydali Ukraińcy.

Podczas jednej wizyty w IV kwartale 2017 roku zostawiali aż 777 zł, podczas gdy Niemcy zaledwie 424 zł.

Rosnące wydatki Ukraińców to oczywiście pochodna coraz większej ich obecności w Polsce. Z naszego najnowszego „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że Ukraińcy pracują już w 39% dużych firm. Jednak na razie nie chcą zostawać na stałe. Tylko 11% deklaruje chęć osiedlenia się w Polsce, co z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, nie jest korzystne. Ukraińcy, którzy zostawaliby w naszym kraju na dłużej, przyczyniliby się jeszcze bardziej do wzrostu naszego PKB – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Cudzoziemcy w IV kwartale 2017 roku kupowali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczyli ok. 85 proc. swoich wydatków. Na żywność i napoje bezalkoholowe wydali 12 proc., a na pozostałe produkty i usługi ok. 3 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).