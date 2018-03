Nigeryjczycy kupują polskie karabinki

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała z Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) memorandum dotyczące transferu technologii do produkcji karabinków Beryl M762 w Nigerii - informuje PGZ

W lutym 2015 do nigeryjskich wojsk lądowych trafiła pierwsza partia 1000 polskich Beryli M762 wraz z zestawami naprawczymi. Był to efekt umowy o wartości ponad 3,3 mln zł, podpisanej między Fabryką Broni a armią nigeryjską w 2014 roku.

Kolejny kontrakt został zawarty na początku 2015 i obejmował sprzedaż 500 Beryli M762 zasilanych nabojem 7,62 mm x 39 i 10 subkarabinków Mini Beryl M556 do amunicji 5,56 mm x 45. Dostawy zostały zrealizowane pod koniec czerwca 2015 roku. Spółki z Grupy PGZ realizowały również dostawy dedykowanych do karabinków Beryl systemów treningowych.

Siły Zbrojne Abudży od kilku lat używają karabinków Beryl M762. Bardzo dobre opinie na ich temat były jednym z głównych powodów, dla których nasi partnerzy z Nigerii wybrali je jako produkty, które mają szansę stać się podstawowym wyposażeniem ich żołnierzy. Jest to wielka szansa nie tylko dla radomskiej Fabryki Broni, ale także dla innych spółek z naszej Grupy, by na podstawie tej współpracy zbudować przyczółek do dalszej ekspansji na tamtejszych rynkach – twierdzi prezes PGZ Jakub Skiba.