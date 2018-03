Wiadomo już, ile zostawiają cudzoziemcy w Polsce

Cudzoziemcy kupili w Polsce w ubiegłym roku towary i usługi o szacunkowej wartości 41,5 mld zł - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To wartość o 6,2 proc. wyższa niż rok wcześniej

Z kolei wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wzrosły o 6,1 proc. do 20,1 mld zł.

Jak informuje GUS w samym IV kwartale 2017 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,5 mld zł, natomiast Polaków - ok. 4,4 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. były wyższe odpowiednio o 4,2 proc. i o 7,6 proc.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców, którzy w IV kwartale 2017 r. przekraczali lądową granicę, największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (40,5 proc.), następnie z Ukrainą (26,3 proc.), Czechami (11,5 proc.), Słowacją (7,6 proc.), Białorusią (7,7 proc.), Litwą (4,5 proc.) i Rosją (1,7 proc.).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (61,2 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (20,1 proc.), Słowacją (12,1 proc.), Litwą (2,7 proc.), Rosją i Ukrainą (po 1,6 proc.) oraz z Białorusią (0,9 proc).

Według GUS W 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 287,1 mln osób i było to o 4,0 proc. więcej niż w roku 2016, z tego 171,6 mln dotyczyło cudzoziemców (o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem i 115,6 mln Polaków (o 4,3 proc. więcej niż przed rokiem).

PAP, mw