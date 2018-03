O relacjach z Ukrainą, nie tylko gospodarczych

1183 przedstawicieli polityki, biznesu i mediów wzięło udział w zakończonym w Rzeszowie XI Forum Europa-Ukraina. W czasie dwudniowych obrad goście Forum dyskutowali na temat relacji pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami, a Unią Europejską

W sumie 301 panelistów zastanawiali się między innymi nad tym jak Ukraińcy budują europejską gospodarkę, czy imigracja z Ukrainy zmieniła polski i europejski rynek pracy, jak wielką szansą dla rozwoju jest Nowy Jedwabny Szlak, którego jednym z centralnych odcinków na drodze z Chin do Europy jest Ukraina.

Goście forum podkreślili, że najważniejsze z czym musi uporać się Ukraina to sytuacja wewnętrzna w kraju. To nie tylko kwestia otwartego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską, ale także ograniczenie do minimum korupcji czy zmianę systemu gospodarczego, w którym wielką rolę odgrywają oligarchowie.

Ważnym elementem jest wstąpienie Ukrainy do NATO, ale sprzeciwiają się temu Niemcy, Francja i Włochy, a Polska i Węgry zgłosiły swoje zastrzeżenia ze względu na ukraińską politykę historyczną i oświatową.

Swoją część Forum zajęły rozmowy na temat wspólnej trudnej historii Polski i Ukrainy, która ostatnio wybrzmiewa bardzo mocno, nawet na forum międzynarodowym. W zgodnej opinii ekspertów bez wyjaśnienia wszystkich spraw od początku do końca i znalezienia konsensusu trudno będzie porozumieć się w tej sprawie. Wojenne doświadczenia, działalność UPA czy przesiedlenia są jak rana, którą bardzo łatwo zaognić. Historię trzeba pielęgnować, ale należy iść do przodu, bo nawet na burzliwych wydarzeniach można budować coś nowego, z korzyścią dla wszystkich – to główne przesłanie tej części rozmów.

Forum towarzyszyły II Targi Wschodnie. Na Targach pojawiło się 91 firm, w tym 9 startupów.

Wśród najważniejszych gości obecni byli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, ministrowie: przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, a także marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Gości zagranicznych reprezentowali: Jean-Pierre Froehly – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Altai Efendiev – Sekretarz Generalny GUAM, Gordana Čomić – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii czy Vasyl Bodnar – Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy.