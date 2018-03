Nowe prawo będzie kosztować PGNiG 30 mln zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak

Koszt to między 20-30 mln zł rocznie. Jako podatek nie wchodzi to w taryfę - powiedział Woźniak.

Nowelizacja przewiduje opłatę od wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1 proc.

PGNiG Oddział w Odolanowie dysponuje instalacją, dzięki której możliwe jest nie tylko odazotowanie gazu, ale i odzyskanie helu. W 2017 r. oddział sprzedał 3,17 mln mszesc helu.

Notujemy zawartość helu w złożach na terenie całego kraju, ale nie sposób wszystkich podłączyć do tej instalacji. Może ona działać, bo mamy mniej więcej w okolicy złoża gazu zaazotowanego z dość dużą zawartością helu - wskazał prezes.

Ceny helu nie rosną i mamy niepewność co do wzrastają USA obecnie wyprzedają hel i to oni rządzą tym rynkiem - powiedział także Woźniak, zapytany o perspektywy dla surowca,