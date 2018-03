Orlen: Potrzebne są nowe złoża ropy

W sektorze wydobywczym panuje przekonanie, że ropy w złożach jest na tyle dużo, by w długim horyzoncie zaspokoić popyt po rozsądnej cenie. Jednak, by to osiągnąć trzeba będzie uruchomić nowe pokłady surowca - podkreśla główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski

W opublikowanej w poniedziałek analizie ekspert PKN Orlen opisał główne wątki dorocznego globalnego forum energetycznego CERAWeek, które w marcu, już po raz 37. odbyło się w Houston w Teksasie (USA) z udziałem ponad 3,5 tys. delegatów, w tym szefów największych koncernów naftowych oraz ministrów, z ponad 70 krajów.

Co usłyszeliśmy od światowych liderów? W telegraficznym skrócie do przemysłu naftowego powraca ufność. Nikt nie zapomniał spadków cen ropy naftowej, ale przeszły już one do historii. Presja niskich cen wyzwoliła mechanizmy dostosowujące koszty poszukiwań i wydobycia do nowego poziomu cen. Jak powiedział Bob Dudley z BP przy 66 dolarach za baryłkę rynek jest lepiej zbilansowany, niż był przy 100 dolarach. W przemyśle wydobywczym rosną inwestycje, nie tylko w USA, ale i w innych rejonach świata, bo z powodu niskich cen popyt rośnie w rekordowym tempie” - podkreślił m.in. Czyżewski, relacjonując przebieg CERAWeek.

Główny ekonomista PKN Orlen zastrzegł przy tym, że w globalnym segmencie naftowym jest jednocześnie sporo niepewności, gdyż np. w krótkim terminie rosnące wydobycie ropy łupkowej w USA może powstrzymać wzrost cen i obniżyć skłonność do inwestycji.

W dłuższym horyzoncie niepewność dotyczy popytu na ropę. Nikt z wielkich graczy nie oczekuje spadku globalnego popytu, ale panuje zgoda, że tempo jego wzrostu będzie słabnąć. Ich zdaniem w horyzoncie paru dekad bardziej prawdopodobne od szczytu popytu jest plateau - dodał Czyżewski.

Jak zaznaczył ekspert PKN Orlen,

w procesie dochodzenia do stabilizacji popytu na ropę jej cena - realna, w dzisiejszych dolarach - powinna rosnąć, a następnie ustabilizować się . Według niego, trudno określić, jaki to będzie poziom i żadne konkretne liczby w trakcie CERAWeek nie padły, bo dla przemysłu cena jest mniej ważna, niż jej relacja do kosztów poszukiwań i wydobycia , które dzięki postępowi technologii, w przypadku większości złóż obniżają się.

„W sektorze wydobywczym panuje przekonanie, że ropy w złożach jest wystarczająco dużo, by w długim horyzoncie zaspokoić przyszły popyt po rozsądnej cenie. W tym celu jednak trzeba będzie odnaleźć i uruchomić nowe złoża, tzw. YTF, czyli yet to find. Nowe złoża są potrzebne, ponieważ obecnie eksploatowane złoża +sczerpują się+ w tempie ok. 2,5-3,0 miliona baryłek dziennie. Tyle ropy trzeba dzisiaj wydobyć, by utrzymać popyt na niezmiennym poziomie” - podkreślił Czyżewski.

I dodał, że „o ile sektor naftowy dzisiaj wydaje się wierzyć w plateau popytu, to nie ma takiego przekonania w sektorze finansowym, skąd pochodzą środki na inwestycje w wydobycie”.

Zauważył przy tym, że „ziarno niepokoju zostało zasiane w 2015 r., gdy cena ropy spadła i było już wiadomo, że szybko nie wzrośnie”.

To wtedy pojawiły się przepowiednie o końcu (wzrostu) popytu na ropę i perspektywie trwale niskich cen. Jako, że ceny ropy są podstawą wyceny spółek naftowych i wielu aktywów finansowych, wzbudziło to niepokój sektora finansowego - wspomniał m.in. główny ekonomista PKN Orlen.

Temat tegorocznego CERAWeek „Punkt krytyczny: Strategie na nową przyszłość energii”, zdaniem Czyżewskiego, „dobrze oddaje stan niepewności, z którą borykają się firmy w szeroko zakreślonym sektorze energii, poczynając od ropy i gazu, po energetykę i przemysł motoryzacyjny”. Główny ekonomista PKN Orlen wyjaśnił, że przedstawiciele tej spółki biorą aktywny udział w CERAWeek już od ponad 15 lat.

Nazwa tego forum, jak przypomniał Czyżewski, pochodzi od Cambridge Energy Research Associates (CERA), firmy założonej w 1983 r. przez Daniela Yergina i Jamesa Rosenfielda, a specjalizującej się w badaniach i konsultingu w zakresie m.in. analizy rynków energii, geopolityki, technologii i strategii.

Ekspert PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że bardzo ciekawą inicjatywą obecnego CERAWeek był targ innowacji Innovation Agora, „na którym można było poznać zmieniające się modele biznesowe i wejść w świat pojawiających się nowych technologii - od digitalizacji, do rejestru rozproszonego (blockchain), robotyki, magazynowania energii i mobilności - które zbiegają się do podstaw przemysłu energetycznego jutra”.

