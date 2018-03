Wydalanie Rosjan pokazało (nie) jednolitość Europy

To, że połowa państw UE zdecydowała się na wydalenie rosyjskich dyplomatów, pokazuje, że w „28” postrzeganie zagrożenia rosyjskiego jest różne. UE powinna wypracować wspólną politykę wobec Moskwy na kolejną kadencję Władimira Putina - uważa ekspertka Judy Dempsey

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że 14 krajów UE zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na atak w brytyjskim Salisbury.

Interesujące jest to, że większość z tych krajów jest z północnej i środkowo-wschodniej Europy. To pokazuje, że państwa unijne w bardzo różny sposób postrzegają zagrożenie ze strony Rosji” - powiedziała Dempsey, która jest analityczką brukselskiego think tanku Carnegie Europe oraz redaktor naczelną cyklu „Strategic Europe”.