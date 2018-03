Chińczycy wypierają Rosjan z UE

Choć USA pozostają głównym partnerem handlowym UE, od 2000 r. udział Chin w handlu ze Wspólnotą wzrósł z 5,5 proc. do 15,3 proc. w 2017 roku. Obroty UE z Rosją spadły natomiast w latach 2012-2017 z 10 proc. do ok. 6 proc. - informuje w poniedziałek Eurostat

W 2017 r. głównym partnerem handlowym UE były Stany Zjednoczone (wymiana handlowa wyniosła 631 mld euro, czyli 16,9 proc. całkowitych obrotów). Na drugim miejscu uplasowały się Chiny (573 mld euro, 15,3 proc.).

Kolejne miejsca zajęły: Szwajcaria (261 mld euro, 7,0 proc.), Rosja (231 mld euro, 6,2 proc.), Turcja (154 mld euro, 4,1 proc.) i Japonia (129 mld euro, 3,5 proc.).

Trendy obserwowane w odniesieniu do najważniejszych partnerów handlowych UE różniły się w ostatnich latach. Do 2011 r. obroty handlowe między Unią a USA nieprzerwanie spadały. W 2015 roku zwiększyły się do 18 proc. całkowitej wymiany handlowej, ale w 2017 roku znów nieznacznie spadły.

Od roku 2000 wzrasta natomiast udział Chin w wymianie handlowej z UE - z 5,5 proc. w 2000 r. do 15,3 proc. w 2017 r. Jednocześnie udział Rosji w całkowitym handlu UE spadał od 2012 r. z prawie 10 proc. do około 6 proc. w 2016 r.

Udział Japonii w handlu z UE spadł od 2000 r. o ponad połowę - z 7,5 proc. do 3,5 proc. w 2017 r. Jeśli chodzi o Szwajcarię i Turcję, ich udział w obrotach handlowych ze Wspólnotą jest w ostatnich latach na podobnym poziomie.