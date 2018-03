Potrzeba więcej kasy na Ostrołękę C

Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka zawarły aneks do umowy ws. realizacji projektu Ostrołęka C - podały spółki. Firmy zwiększyły szacunkowe nakłady, które zostaną poniesione na etapie rozwoju projektu, czyli do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac generalnego wykonawcy.

Nakłady inwestycyjne przypadające na Energę i Eneę, do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac generalnego wykonawcy, mogą wynieść po ok. 226 mln zł.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wynika z zapewnienia środków m.in. na prace organizacyjne, które wynikać będą z kontraktu z generalnym wykonawcą, inwestycje powiązane oraz funkcjonowanie spółki - napisano w komunikatach spółek.

Ponadto Energa sprzedała na rzecz Enei pakiet 1.201.036 udziałów w Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. za ok. 58 mln zł. W wyniku tej operacji Energa i Enea mają po 50 proc. w kapitale zakładowym tej spółki.

Enea zaznaczyła, że uwzględniając udziały w Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. nabyte w przeszłości, łącznie wydała na ich zakup ok. 101 mln zł.

W związku z powyższym, suma szacunkowych nakładów inwestycyjnych wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy może wynieść ok. 327 mln zł - napisano w komunikacie Enei.

Energa i Enea podały w komunikatach, że zawarcie aneksu nie jest równoznaczne z podjęciem decyzji o wyborze generalnego wykonawcy i nie oznacza rozstrzygnięcia przetargu na realizację projektu Ostrołęka C.

