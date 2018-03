Mariaż Orlenu i Lotosu za ponad pół roku

Zakładana pełna konsolidacja Orlenu i Lotosu to proces, który zajmie na pewno więcej niż pół roku - powiedział w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski

To są potężne ciała gospodarcze; to jest proces, którego czasu nie oceniliśmy, ale zakładam, że to będzie na pewno więcej niż pół roku - zaznaczył w Katowicach minister, pytany o przewidywaną perspektywę pełnej konsolidacji PKN Orlen i Grupy Lotos.