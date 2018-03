Ten rok ma być dobry dla importerów i eksporterów

78 proc. polskich eksporterów i importerów oczekuje, że ich obroty handlowe wzrosną w 2018 r. - wynika z międzynarodowego badania opinii firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową, przeprowadzonego na zlecenie banku HSBC przez agencję badawczą Kantar.

Wynik ten plasuje polskich przedsiębiorców na pierwszym miejscu wśród firm z Unii Europejskiej, które wzięły udział w badaniu. W ujęciu globalnym Polska zajęła 10. pozycję pod względem poziomu optymizmu wśród firm prowadzących handel zagraniczny. Większymi optymistami niż polskie firmy okazały się przedsiębiorstwa z Bangladeszu, Indii, Tajlandii, Wietnamu, Chin, Malezji, Meksyku, Argentyny i Turcji.

Jak czytamy w komunikacie, polscy eksporterzy i importerzy, pytani o powody ich optymistycznego nastawienia, najczęściej wskazywali na wzrost popytu na ich towary i usługi wśród konsumentów i klientów biznesowych (39 proc.), spadające koszty transportu i logistyki (27 proc.) oraz korzystną sytuację gospodarczą (26 proc.). Jedna czwarta rodzimych respondentów wskazała dodatkowo na rosnące wykorzystanie technologii.

Polskie firmy nie różnią się pod tym względem od eksporterów i importerów z innych krajów, którzy największych szans na rozwój obrotów również upatrują w wymianie handlowej ze swoimi sąsiadami. Po zbudowaniu silnej pozycji na krajowym ‘podwórku’, próbują swoich sił na rynkach z tego samego regionu, gdzie bliskość geograficzna i kulturowa działa na ich korzyść, a ewentualne niepowodzenie może być mniej bolesne niż porażka na odległych rynkach. Na rynku widocznych jest coraz więcej przykładów firm, które osiągnąwszy silną pozycję w najbliższym sąsiedztwie Polski, Europie Środkowo-Wschodniej, stawiają obecnie na rozwój w Europie Zachodniej, gdzie upatrują dla siebie szans rozwoju biznesu. Dla wielu z nich budowa rozpoznawalności marek w tej części Starego Kontynentu to kolejny krok na drodze do budowania globalnej marki – powiedział, cytowany w informacji, Piotr Witwicki, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu i Faktoringu w HSBC Bank Polska Piotr Winnicki.

Poproszeni o wskazanie najbardziej obiecujących kierunków rozwoju biznesu w perspektywie 3-5 lat, polscy eksporterzy i importerzy wskazywali najczęściej na Niemcy (24 proc.), Stany Zjednoczone (15 proc.) i Francję (11 proc.).

Duże zainteresowanie polskich firm rynkiem amerykańskim nie dziwi ze względu na jego rozmiary, a także - o czym wspominały polskie firmy średniej wielkości, których pytaliśmy o ich receptę na międzynarodowy sukces w ramach innego badania - pragmatyczne podejście tamtejszych klientów biznesowych do wyboru dostawcy. Część polskich firm celowo rozpoczyna ekspansję zagraniczną od rynku amerykańskiego, aby uniknąć konieczności mierzenia się ze stereotypami, z którymi bywa, że zderzają się w Europie, a które przekładają się na oczekiwanie niższej ceny - dodał Winnicki.

66 proc. ankietowanych polskich firm przewiduje, że - wraz z rozwojem ich międzynarodowego biznesu - wzrośnie ich zapotrzebowanie na instrumenty służące finansowaniu handlu. Na pytanie o dostęp do tego typu finansowania jedynie 5 proc. z nich odpowiedziało, że oczekują spadku dostępności, natomiast ogromna większość respondentów z Polski uważa, że pozostanie ona bez zmian (39 proc.) lub wzrośnie (56 proc.). Pytani o ewentualne bariery w dostępie do finansowania, najczęściej wskazują na zmienność kursów walut (33 proc.) i bariery regulacyjne (32 proc.). Na brak wiedzy o produktach czy brak dostępu do doradztwa w zakresie finansowania handlu wskazało jedynie 12 proc. firm, podano także.

Badanie opinii eksporterów i importerów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Kantar na zlecenie banku HSBC. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. firm z 26 krajów, w tym 200 polskich przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodową wymianę handlową. Grono respondentów z poszczególnych krajów zostało dobrane tak, aby odzwierciedlało strukturę lokalnej gospodarki.

Na podst. ISBnews