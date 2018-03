Energa w 2017: rok przełomu i wyznacznik na przyszłość

Jedna z największych w Polsce grup elektroenergetycznych podsumowała niedawno 2017 rok, który daje podstawy do dużego optymizmu związanego z dalszym dynamicznym rozwojem Energi.

Grupa Energa ogłosiła w połowie marca całościowe wyniki za 2017 rok. Jest czym się chwalić. Imponujący okazał się zysk netto – Energa odnotowała tu wynik o 642 mln zł wyższy niż za rok 2016. EBITDA grupy w porównaniu do ubiegłorocznej wzrosła aż o 133 mln zł, do poziomu 2,16 mld zł. Jeden z największych pracodawców na Pomorzu, zarządzający liniami dystrybucyjnymi obejmującymi zasięgiem blisko ćwierć kraju, umocnił tym samym swoją pozycję wśród państwowych spółek elektroenergetycznych.

Fundamentem wyników grupy tradycyjnie pozostawała dystrybucja z mocnym EBITDA, które w 2017 wzrosło z 1,720 mld zł do 1,723 mld zł. Poprawę odnotowały też jednak pozostałe Linie Biznesowe Grupy, Wytwarzanie i Sprzedaż. Szczególnie dla tej drugiej ubiegły rok należał do bardzo pomyślnych. Swój wynik EBITDA poprawiła przeszło dwukrotnie, z 40 mln zł w 2016 do 85 mln zł w 2017.

Uznajemy rok 2017 za bardzo udany dla Grupy Energa. Zadowolenie jest tym większe, że dobre wyniki osiągnęliśmy w warunkach coraz większej presji ze strony konkurencji i ograniczeń ze strony regulatorów rynku – podkreśla Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Energi.

Niebagatelny wpływ na wskaźniki miały wysokie nakłady inwestycyjne, które w ubiegłym roku wyniosły łącznie przeszło 1,4 mld zł. Zdecydowana większość tej kwoty, bo ponad 1,2 mld zł, przeznaczona została na inwestycje w motor napędowy grupy, dystrybucję, choć ich wpływ odczuły również inne Linie Biznesowe. Przede wszystkim Energa przekroczyła pułap 3 mln klientów dzięki rozbudowie i modernizacji ponad 3,5 tys. km sieci, które pozwoliły m.in. na podłączenie 52 tys. nowych odbiorców.

W planach inwestycyjnych Energi na najbliższe lata uwzględnia się m. in. automatyzację i budowę nowoczesnych systemów magazynowania energii, a także przystosowanie sieci do standardów Smart Grid, czemu posłuży dalsze instalowanie inteligentnego opomiarowania.

W nadchodzących latach realizowane będą kolejne inwestycje, także dzięki dofinansowaniu, jakie udało nam się pozyskać w 2017 roku. Pozyskaliśmy 250 mln euro na modernizację sieci dystrybucyjnej w ramach „Planu Junckera” oraz 166 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na inwestycje związane z wdrażaniem inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Zrobimy z tych środków dobry użytek – zapewnia Alicja Barbara Klimiuk.

Tak udany wynik jest też owocem ciężkiej pracy oraz szeregu ważnych decyzji, jakie w ubiegłym roku podejmował funkcjonujący od marca 2017 r. nowy zarząd Energi SA. Na czele z ówczesnym prezesem Danielem Obajtkiem wdrożył przede wszystkim proces zmian w strukturze całej grupy, sukcesywnie redukując liczbę spółek (z wyjściowych 44 do końca 2018 ma ich pozostać już tylko około 20). Restrukturyzacja pozwoliła na optymalizację pracy i skrócenie procedur decyzyjnych. System finansowy grupy również został wzmocniony przez ograniczenie liczby zleceń na realizację usług przez firmy zewnętrzne, bez strat dla działalności spółek.