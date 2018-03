Najbogatsi Belgowie piorą pieniądze w Luksemburgu

Sześćdziesięciu ze 100 najbogatszych Belgów założyło fikcyjne spółki w Luksemburgu, by unikać podatków. W aferę zamieszany jest b. premier Yves Leterme i dziesiątki firm. Przed belgijskim fiskusem ukryto w ten sposób 48 mld euro - piszą „Le Soir” i „De Tijd”.

W efekcie kilkumiesięcznego śledztwa dziennikarzom udało się ustalić, że 60 ze 100 najbogatszych ludzi w Belgii założyło co najmniej jedną spółką w Luksemburgu w celu uniknięcia opodatkowania. W aferę zamieszane są też dziesiątki belgijskich firm i osób prywatnych. Na liście według obu belgijskich dzienników mają znajdować się wpływowi politycy, artyści i sportowcy. Spośród 50 najbogatszych rodzin w Belgii osiem na dziesięć posiada spółki zarejestrowane w Wielkim Księstwie.

Osoby i firmy zakładały w Luksemburgu spółki, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i istniały tylko na papierze, a jednocześnie często posiadały udziały w innych firmach, często zarejestrowanych w rajach podatkowych takich jak Panama czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Większość takich firm płaci w Luksemburgu tylko minimalny podatek w wysokości 4.815 euro rocznie.

4 815 euro to niewielka kwota, ale jeśli pomnożymy ją przez 50 tys. do 60 tys. (takich spółek), to nie jest to znikomy dochód dla Luksemburga - mówi ekspert ds. podatków Denis-Emmanuel Philippe, cytowany przez flamandzki dziennik „De Tijd”.