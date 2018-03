Wzajemne wsparcie dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji m.in. infrastrukturalnych dotyczących Orlen Lietuva - zakłada porozumienie podpisane we wtorek w Wilnie przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka z przedstawicielami litewskiego rządu.

Podczas wtorkowego pobytu w Wilnie Obajtek spotkał się premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, z którym rozmawiał o kwestiach strategicznych z punktu widzenia litewskiego rządu oraz PKN Orlen. Natomiast z ministrem energetyki Zygimantasem Vaiciunasem oraz ministrem komunikacji Litwy Rokasem Masiulisem szef Orlenu podpisał deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W ramach podpisanej deklaracji potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju litewskiej spółki Orlenu - Orlen Lietuva. Dotyczą one wzajemnego wsparcia dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach oraz konstruktywnego podejścia i zrozumienia w kwestiach związanych z logistyką surowcową czy uwarunkowaniami regulacyjnymi na Litwie.

Deklarację wsparcia ze strony litewskiej otrzymały m.in. rozważane plany inwestycyjne Orlen Lietuva dotyczące przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach, w związku z z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych.

W porozumieniu potwierdzone zostało także rozpoczęcie odbudowy linii kolejowej do Renge na Łotwie.

Jednocześnie - jak wskazał Orlen - strona litewska zadeklarowała możliwość poprawy konkurencyjności warunków transportu kolejowego.

To memorandum jest dla nas bardzo istotne, pozwala nam przemyśleć pewien kierunek działania, pozwala zabezpieczyć interesy PKN Orlen oraz państwa litewskiego - mówił Obajtek podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Skvernelisem. Poważnie zastanawiamy się, poważnie przyglądamy się i myślimy poważnie o procesie inwestycyjnym w modernizację. Ta inwestycja zapewniłaby bezpieczeństwo zarówno PKN Orlen, jak i bezpieczeństwo energetyczne państwa litewskiego - dodał szef Orlenu.

Dziękował też za otwarcie „możliwości negocjacyjnej” ws. kolei i realizacji budowy torów do Renge.

Obajtek, zwracając się do szefa litewskiego rządu prosił też o analizę budowy rurociągu do litewskiego naftoportu nad Morzem Bałtyckim.

Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno interesy PKN Orlen jak i interesy państwa litewskiego współdziałały z sobą - podkreślił Obajtek. Deklaracja ta przyjmuje dalsze kierunki współpracy między rządem litewskim a spółką Orlen, a także możliwości modernizacji rafinerii w Możejkach w celu utrzymania jej konkurencyjności na rynkach światowych - mówił litewski premier.

Podkreślał też znaczenie spółki Orlen, wskazując, że wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Litwy, ale całego regionu.

Spółka Orlen Lietuva jest jednym z najważniejszych inwestorów na Litwie () pomyślna działalność spółki ma strategiczne znaczenie dla Litwy. Jest to spółka, której działalność nie tylko umacnia bezpieczeństwo Litwy, ale też bezpieczeństwo energetyczne całego regionu - mówił premier.

Skvernelis wyrażał też zadowolenie z coraz „intensywniejszego dialogu” z polskim rządem.

Podpisane we wtorek ustalenia pomiędzy władzami Litwy i szefem Orlenu objęły także bieżące prace modernizacyjne, w tym w logistykę firmy. Strony uzgodniły także gotowość do współpracy w realizacji projektów transportu produktów ropopochodnych. Z kolei w odniesieniu do kwestii podatkowych strona litewska zapowiedziała otwartość i horyzontalne podejście do wniosków Orlen Lietuva.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.

PKN Orlen kupił za 1,49 mld dol. w 2006 r. od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln dol. Po sfinalizowaniu sześć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma obecnie 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

W 2006 r. rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy naftowej do Orlen Lietuva, tłumacząc to awarią rurociągu Przyjaźń-Północ. W związku z tym surowiec do Orlen Lietuva dostarczany jest przede wszystkim tankowcami przez terminal morski w Butyndze, a także w części droga lądową – koleją.

Na podst. PAP