LINK4 z prestiżową nagrodą dla najlepszych miejsc pracy Zaufanie i zaangażowanie pracownicze ponownie zostały docenione w LINK4. We wtorek, 27 marca, firma odebrała prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie

Tytuł Wspaniałego Miejsca Pracy otrzymują firmy, które z sukcesem budują i rozwijają u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Opierają się one na zaufaniu rozumianym jako wiarygodność kadry menedżerskiej oraz szacunek i uczciwość okazywane pracownikom. Badanie weryfikuje także poziom zaangażowania i współpracy w zespołach.

To dla nas bardzo cenne wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność, bo budowanie zaufania i zaangażowania w zespole to długi i złożony proces. Jesteśmy jednak w tym konsekwentni i cieszymy się, że nasi ludzie to doceniają – mówi Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.