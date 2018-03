Polska gra zespołowa na Orlen

- Możemy mówić o odwilży polsko-litewskiej. Wizyta premiera Morawieckiego, ministra Tchórzewskiego, stworzyła ten klimat polityczny, żebym mógł podpisać dzisiaj to porozumienie - powiedział we wtorek w „Gościu Wiadomości” TVP1 Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Podczas wtorkowego pobytu w Wilnie Obajtek spotkał się premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, z którym rozmawiał o kwestiach strategicznych z punktu widzenia litewskiego rządu oraz PKN Orlen. Szef Orlenu podpisał też deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ramach podpisanej deklaracji potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju litewskiej spółki Orlenu - Orlen Lietuva.

Ważne są dla nas deklaracje, które będą przełożone z czasem na czyny. Jedne z ważniejszych projektów, jakim jest rozbudowa i unowocześnienie rafinerii, żeby większy był zysk na przerobie ropy, ale i oczekiwania związane z transportem kolejowym, to są nasze najważniejsze oczekiwania. Odbudowa torowiska w do Renge bez zbędnej zwłoki, to bardzo ważna deklaracja - ocenił prezes PKN Orlen.

Prezes Orlenu odniósł się również do przyszłych dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.

Tankowiec już przekracza Kanał Sueski, podąża w kierunku polskim, jest to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa - ocenił prezes Orlenu. Dodał, że jest to ropa wysokiej jakości i będą kolejne dostawy z tego kierunku.

Obajtek odniósł się też do pytania o poszerzenie oferty sklepów na stacjach należących do Orlenu.

Grupa Orlen posiada ok 1700 stacji. Na tych stacjach będą też inne produkty, jak do tej pory, ale ważne jest, by wprowadzać tam polskie produkty - ożywić polską gospodarkę. Żałuję, że były tu pewne zaniedbania, ale wchodzimy już w ten proces. Będziemy ukierunkowani na polskich producentów regionalnych - zaznaczył prezes Obajtek.

Odniósł się także do fuzji PKN Orlent z Lotosem.

Ona jest potrzebna zarówno Orlenowi, jak i Lotosowi, ale jest szczególnie potrzebna państwu polskiemu - zaznaczył. - Bardzo ważny jest ten proces, bardzo ważna jest optymalizacja. Bardzo ważny sposób połączenia logistyki, wszelkich łańcuchów dostaw, by koncern osiągał niższe koszty, większe zyski i jest to bardzo uzasadnione ekonomicznie. Jest to proces bardzo przemyślany, potrzebny, strategiczny. Zresztą w momencie podpisania listu intencyjnego wzrosty na giełdzie były wysokości kilku procent, czyli także rynek ocenia, że fuzja jest słuszna. Ważny jest też kapitał ludzki. Ten proces nie ma zaszkodzić pracownikom, ale ma pomóc firmie rosnąć - dodał prezes Obajtek.

Prowadząca wywiad Danuta Holecka spytała, czy Danielowi Obajtkowi marzy się Orlen jako gigant na miarę europejską. Prezes PKN Orlen ocenił, że PKN Orlen już jest gigantem na miarę europejską.

