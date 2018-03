Wiatraki kręcą się jak oszalałe

W 2017 r. wiatraki odpowiadały już za ponad 8 proc. krajowych dostaw energii elektrycznej. Systematycznie rośnie ich znaczenie w krajowej energetyce

Polskie Sieci Elektronergetycznych (PSE) raportują, że tyle energii, co w 2017 r. polskie wiatraki nie dostarczyły w żadnym z poprzednich okresów. A z roku na rok będzie jej więcej.

Ich udział w wytwarzaniu będzie rósł, dzięki m.in. morskim elektrowniom wiatrowym na Bałtyku.Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), wiatraki wyprodukowały w 2017 r. ok.14 TWh prądu. PSE zastrzegają, że są to surowe dane, zbierane w automatyczny sposób i mogą się różnić od oficjalnych statystyk. Te aktualne statystyki przekazała właśnie Agencja Rynku Energii (ARE), która dostarcza informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Ten z kolei przekierowuje je systematycznie do odpowiednich agend Komisji Europejskiej, która systematycznie monitoruje postępy Polski w dochodzeniu do tzw. miksu energetycznego. Z tych informacji wynika, że łączna produkcja energii z wiatraków wyniosła w 2017 r. czyli dużo więcej w stosunku do wcześniejszych prognoz, bo aż 14,9 TWh (12,6 TWh w 2016 roku).

Rozwojowi energetyki wiatrowej powinna sprzyjać nowelizowana właśnie przez sejm ustawa o Odnawialnych Źrodłach Energii (OZE). Ministerstwo Energii, inicjator zmian ustawowych, chce przywrócenia zasad naliczania podatku od elektrowni wiatrowych na takie, które funkcjonowały przed 1 stycznia 2017 r. Jeszcze korzystniejsze zasady opodatkowania dla posiadaczy turbin wiatrowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Rafał Zaza