Ruszą nowe aukcje zielonej energii

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. Przewiduje on nowe mechanizmy wsparcia dla producentów energii odnawialnej

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE na jeszcze na początku tego miesiąca. Teraz projekt został skierowany do Sejmu i ma być procedowany w sejmowej Komisji do Spraw Energi i Skarbu Państwa - informuje portal Gramwzielone.pl,

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się na 10-11 kwietnia br..To podczas niego można spodziewać się pierwszego czytania projektu.

Jeszcze przed przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE przez rząd resort energii wprowadzał zmiany w projekcie. Do ostatniej chwili trwały uzgodnienia prowadzone na poziomie poszczególnych ministerstw – czytamy w portalu.

Zmiany w ustawie są niezbędne, aby uruchomić kolejne aukcje tzw. zielonej energii.

Projekt szczegółowo opisuje warunki tych aukcji w 2018 roku.Porządkuje m.in. zasady łączenia pomocy inwestycyjnej i operacyjnej dla inwestorów uczestniczących w aukcjach.

Ministerstwo Energii, opisując projekt, mówi o konieczności zapewnienia rentowności instalacji OZE. Inwestorzy, niekorzystający z pomocy inwestycyjnej, muszą w ofercie aukcyjnej zawrzeć możliwie najwyższą cenę. Natomiast ci, którzy po taką pomoc sięgną, mogą kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją cenę ofertową, zmniejszając ją proporcjonalnie. W ten sposób wzrastają ich szanse na wygranie aukcji.

Ustawa wprowadza cztery nowe, tzw. koszyki aukcyjne. Wpisano do niej wolumeny i wartości energii, które rząd będzie chciał zakupić w tegorocznych aukcjach. Wcześniej były one określane tylko w rozporządzeniach. Nowelizacja określa też nowe mechanizmy wsparcia dla instalacji OZE o mocy do 500 kW. Ze stałej ceny będą mogli skorzystać producenci energii z elektrowni wodnych, biogazu rolniczego, odpadowego, czy otrzymywanego z oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Energii chce także określenia nowej definicji drewna energetycznego, rozumianego w niej jako surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowowymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny - stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego.

Nowa ustawa o OZE określa także definicje: „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii”, spółdzielni energetycznych oraz tzw. mikroinstalacji i małych instalacji (przydomowych).

Ministerstwo Energii chce też przywrócenia zasad naliczania podatku od elektrowni wiatrowych na takie, które funkcjonowały przed 1 stycznia 2017 r. Lepsze zasady opodatkowania dla właścicieli wiatraków mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Chcąc wznowić organizację aukcji „zielonej energii”, potrzebna jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej.

Rafał Zaza