Prezes PKP w TVP Info: "Silny może więcej"

Grupa PKP notuje zyski niespotykane od ponad 8 lat ale to nie koniec inwestycji - zapowiedział w programie Minęła 8 prezes PKP SA.

Do 2023 roku PKP wyda 7 mld złotych na modernizację taboru. To rekordowa ilość pieniędzy ale i do tej pory nasze koleje nie spoczywały na laurach. Jak mówił w programie Minęła 8 na antenie TVP Info prezes PKP Krzysztof Mamiński koleje dalej rozwijają się a pracownicy pracują dobrze:

Dobra zmiana, dobra ekipa. Narodowy przewoźnik ma ogromny potencjał i można z niego wyciągnąć to co najlepsze - to właśnie robimy. Z dobrym gospodarskim podejściem.

Jak wskazywał prezes Mamiński 2017 to zysk bliski pół miliarda złotych. To pewien rekord, zwłaszcza, iż wcześniej uznawano, iż PKP miało być deficytowe. Po rozbiciu i rozdrobnieniu na serię spółek koleje miały być zagrożone, być może nawet przejęte przez zagranicznego inwestora.

„My postępujemy inaczej, planujemy konsolidację” - mówi prezes Mamiński - „Mówimy o stworzeniu holdingu PKP, wspólnego działania rozproszonych spółek. Powrotu do jednolitej spółki nie będzie ale skoordynowane zarządzanie już tak.” Jak dodaje prezes skoordynowane działanie kolei nie jest w Europie niczym nowym:

Za kilka lat będziemy w jednej grupie tak jak jest w kolejach niemieckich czy francuskich. Wszyscy się konsolidują, w Niemczech np. wszystkie koleje są w jednej grupie. Silny może więcej.

Kto wyznaczył taką misję? Premier, prezes?

„Prezes nie jest od wyznaczania aż takich strategicznych celów” - mówi prezes Mamiński i dodaje - „Natomiast to co robimy wpisuje się w Plan Morawieckiego.” Jak wskazuje Mamiński obecnie trwa dobry czas dla kolei:

Działając wspólnie, w grupie, można zdziałać więcej. Jest moda na kolej.

Jak podkreślał prezes Mamiński, kolej uwierzyła w sukces, bo w sukces uwierzyli klienci kolei:

Nowoczesny tabor, nowoczesny przejazd.

A co z terenami kolejowymi?

„Istnieje rzeczywiście spór ale od 1926 roku te tereny oddano we władztwo kolei.” - mówi Krzysztof Mamiński i dodaje:

Uczestniczymy w programie Mieszkanie Plus. Podpisaliśmy porozumienie o przekazywaniu informacji o gruntach. Pokazujemy czym dysponujemy a organizatorzy programu Mieszkanie Plus będą mogły je od nas odkupić na zasadzie rynkowej.

Jak zaznaczył prezes program Mieszkanie Plus jest bardzo dobry i kolej z przyjemnością włączy się w jego realizację.

as/