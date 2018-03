PFR dołoży się do polskiego atomu

Budowa elektrowni jądrowej, jeśli ruszy, będzie jedną z największych i najdroższych inwestycji w historii kraju.

Nie ma jeszcze rozstrzygnięć, jeśli idzie o budowę elektrowni jądrowej, ale nieoficjalny termin, jaki ustaliliśmy w rozmowach z Komisją Europejska, zbliża się – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii. – Elektrownia jądrowa daje nam szanse na obniżenie emisji dwutlenku węgla do niskiego poziomu. Jej budowa jest możliwa dla polskiej gospodarki i wcale nie musi być taka uciążliwa – dodał.

Czytaj też Nowy sposób na budowę elektrowni w Polsce

Jednym z największych problemów, jakie wiążą się z budową siłowni atomowej, są oczywiście pieniądze. Polska chce postawić elektrownią mającą 3 bloki, co potrwa zapewne do 2040-45 roku. Koszt takiej inwestycji to – wg szacunków ministra Tchórzewskiego – około 75 mld zł.

Część pieniędzy mogłyby dostarczyć spółki energetyczne oraz paliwowe – deklarację w tej sprawie złożył już PKN Orlen. Ale wiadomo, że przy tego typu inwestycjach im więcej partnerów, tym lepiej.

Teraz deklarację udziału w inwestycji złożył Polski Fundusz Rozwoju.