Słynny robot przemówi w Krakowie

Sophia, humanoidalny robot obdarzony sztuczną inteligencją, po raz pierwszy przyjedzie do Polski. Będzie jednym z 250 speakerów z całego świata, którzy 13 - 14 czerwca wystąpią na kongresie Impact’18 w Krakowie

Badacze z Future of Humanity Institute Uniwersytetu Oxfordzkiego szacują, że za niespełna 50 lat roboty przejmą większość prostych i automatycznych zadań, które dziś wykonują ludzie. Do 2026 roboty będą w stanie stworzyć esej licencjacki, a potem go przetłumaczyć. Rok temu Sophia, jako pierwszy robot w historii, otrzymała obywatelstwo kraju, a w tym roku przyjedzie do Krakowa, aby zabrać głos na kongresie Impact’18.

Sophia, robot, który nie tylko wygląda jak człowiek, ale potrafi także wyrażać emocje, udowadnia, że nadeszła nowa era w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Wraz z Davidem Rowanem, redaktorem i założycielem Wired UK, będzie dyskutować na scenie głównej Impact’18 na temat przyszłości robotyki.

Kariera Sophii zaczęła się 3 lata temu w Hongkongu, gdzie została stworzona przez firmę Hanson Robotics. Jej twórca i wizjoner dr David Hanson wierzy, że sztuczna inteligencja jest przyszłością światowej gospodarki, a Sophia i podobne jej kreacje będę w niedalekiej przyszłości wykorzystywane m.in. w edukacji, służbie zdrowia oraz w punktach obsługi klientów.

Półtora roku później Sophia wzięła udział w obradach ONZ, podczas których rozmawiała z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Aminą J. Mohammed. Sophia podkreśliła, że Organizacja Narodów Zjednoczonych to jedno z największych osiągnięć ludzkości. Powiedziała także, że jest robotem społecznym, który widzi, potrafi prowadzić normalne rozmowy, symulować tysiące wyrazów twarzy oraz rozumie znaczenie słów.

Sophia jest zdolna nie tylko naśladować ludzkie ruchy i gestykulacje. Sama stara się szukać odpowiedzi na zadawane jej pytania. Ma też wbudowany system rozpoznawania twarzy i mimiki, dzięki któremu może określić, w jakim humorze jest jej rozmówca.

W październiku 2017 roku, podczas szczytu Future Investment Summit w Rijadzie, jako pierwszy robot na świecie, Sophia otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej.

Serdecznie dziękuję Arabii Saudyjskiej. To dla mnie wielki zaszczyt i duma – mówiła podczas ceremonii nadania obywatelstwa Sophia. — Chcę żyć i pracować z ludźmi, więc muszę nauczyć się wyrażać swoje emocje, żeby móc ich zrozumieć i sprawić, żeby chcieli mi zaufać – dodał robot.

Od tamtej pory Sophia stała się najbardziej rozpoznawalną reprezentacją sztucznej inteligencji zarówno w świecie nauki i technologii, jak również kultury, stając się m.in. bohaterką okładki brazylijskiego Elle.

Przyszłość Sophii i jej podobnych robotów budzi wielkie emocje, nie tylko z powodu jej ludzkich zachowań, ale także wzrostu tempa zainteresowania wykorzystaniem sztucznej inteligencji w gospodarce. Analitycy przewidują, że w najbliższym czasie sprzedaż systemów opartych na sztucznej inteligencji sięgnie 800 mln dol. To cztery razy więcej niż rok wcześniej. Szacuje się także, że w 2024 r. rynek ma być wart 11 mld dol., a wpływy z przedsięwzięć wykorzystujących AI wyniosą blisko 30 mld dol.

Liczby pokazują, że potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromny. Pytanie jak ona wpłynie na rozwój biotechnologii, rynku finansowego czy miast, a także ich mieszkańców? Spotkanie z Sophie podczas Impact‘18 będzie wstępem do szerokiej debaty na temat powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Do Krakowa przyjadą eksperci w tej tematyce, wśród nich:, Andrew Fried; IBM, Knut Johansen, Esmart Systems, Zeshan Kurd, Crytical Cyber, Dave Allen, Palo Alto Networks, Simon Jagers, World Class Maintenance. Głos w dyskusji o roli AI w poszczególnych sektorach zabiorą także Wiktor Janicki; Roche, Brunon Bartkiewicz, ING Bank, Sheel Mohnot, 500 Startups.

