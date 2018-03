Moody’s daje więcej. Prognoza wzrostu PKB w górę

Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła szacunek PKB Polski na 2018 r. do 4,3 proc. z 3,5 proc. (ostatnie prognozy z września) - wynika z raportu agencji z 27 marca. Szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w tym roku zrewidowano w dół do 1,8 proc. PKB i 51,6 proc PKB.

Agencja przedstawiła również pierwsze prognozy wskaźników na 2019 r. Wynika z nich, że wzrost PKB w 2019 roku sięgnie 4 proc. Przewidywania dotyczące inflacji mówią o jej wzroście z 2,7 proc. do 3 proc., większy ma być także deficyt sektora rządowego – z 1,8 proc. PKB do 2,3 proc. PKB. Za to dług publiczny znowu wyraźnie się obniży – do 50,9 proc. PKB z 51,6 proc. PKB.

Prognozy PKB „opierają się na założeniu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu z UE” - napisano w raporcie. Agencja powtórzyła opinię ze stycznia, iż „reforma sądownictwa sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, osłabienia mechanizmów kontroli i równowagi oraz praworządności, co może potencjalnie wpłynąć na naszą ocenę siły instytucjonalnej”.

W piątek Moody’s nie dokonał˙aktualizacji˙ratingu Polski, co oznacza, iż rating pozostał na poziomie „A2” z perspektywą stabilną.

Spośród trzech największych agencji ratingowych, Moody’s ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej. Rating Polski wg Fitch to „A-” (jeden poziom niżej niż Moody’s), a wg S&P „BBB+” (dwa poziomy w dół względem Moody’s). Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

PAP, MS