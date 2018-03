Zawiadomienie o zmowie cenowej banków w UOKiK

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” poinformowało, że złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku kredytów hipotecznych

Grupujące frankowiczów stowarzyszenie zwraca w środowym komunikacie uwagę, że poziom oprocentowania kredytów w Polsce jest od lat utrzymywany na podobnej różnicy w stosunku do oferty dostępnej w państwach UE. Wszystkie banki posiadają podobne oprocentowanie, które różni się w niewielkim zakresie w poszczególnych okresach czasowych - zaznacza.

Zwraca uwagę, że oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi średnio 4,50 proc., zaś w większości Państw UE nie przekracza 2,50 proc.

Zawiadomienie jest więc związane ze znacznymi różnicami występującymi w oprocentowaniu kredytów hipotecznych w bankach działających na terenie UE, a także na terenie Polski - informuje SBB.

W ocenie Stowarzyszenia rodzi to podejrzenie pilnowania oferty banków, tak aby nie przedstawiły one oferty analogicznej do prezentowanej w innych państwach UE.

Działania te mogą być podejmowane przez poszczególne banki jak również związki zrzeszające banki. Sytuacja ta jest wysoce szkodliwa dla polskich konsumentów jak i gospodarki - uważa SBB.

Zaznacza, że np. w Polsce Bank BGŻ BNP Paribas oferuje oprocentowanie na poziomie 3,63 proc., a we Francji BNP Paribas oferuje kredyty oprocentowane od 1,70 proc.. Podobne różnice występują w przypadku mBanku/Commerzbank oraz ING Bank Śląski/ING. Tak duże różnice w oprocentowaniu kredytów wpływają na sumę odsetek płaconych przez konsumentów w Polsce. Polski konsument w pierwszej racie spłaca, aż 60 proc. odsetek, gdy konsument we Francji 27 proc. - zwraca uwagę SBB.

W ocenie Stowarzyszenia taka nierówność wobec konsumentów jednego podmiotu powinna być więc przedmiotem postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

